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Asia Express 2026. Provocare culinară dificilă. Concurenții trebuie să prepare tăiței uriași, de 2,5 metri!

Episodul 24 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 octombrie 2026. Concurenții de la „Asia Express” vor învăța să prepare faimoșii Biang Biang noodles, tăițeii specifici orașului Xi’an. Proba le va testa îndemânarea, deoarece fiecare trebuie să obțină două bucăți perfecte, lungi de 2,5 metri. Dacă aluatul se rupe, vor trebui să o ia de la capăt.
Miercuri, 14.10.2026, 22:38
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Asia Express 2026. Concurenții de la Asia Express, transformați în soldați de teracotă: ”M-am îngrozit!”

Asia Express 2026. Concurenții de la Asia Express, transformați în soldați de teracotă: ”M-am îngrozit!”

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 23:14 Asia Express 2026. Produse românești la schimb pentru ingrediente chinezești: N-am mai văzut o piață atât de aglomerată

Asia Express 2026. Produse românești la schimb pentru ingrediente chinezești: N-am mai văzut o piață atât de aglomerată

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 22:30 Asia Express 2026. Gabi Torje, impresionat de o șoferiță: „Avea Labubu cu diamante pe geantă!”

Asia Express 2026. Gabi Torje, impresionat de o șoferiță: „Avea Labubu cu diamante pe geantă!”

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 21:44 Asia Express 2026. Proba care le-a testat memoria concurenților. Ce au avut de reținut

Asia Express 2026. Proba care le-a testat memoria concurenților. Ce au avut de reținut

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 21:25 Asia Express 2026. Vot tensionat! Ce echipe luptă pentru a rămâne în competiție

Asia Express 2026. Vot tensionat! Ce echipe luptă pentru a rămâne în competiție

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 20:51 Furnicuțele 2026. Nicole Cherry, la Lucrarea de Control! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Nicole Cherry, la Lucrarea de Control! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Cătălin Măruță le pregătește o surpriză! Nicole Cherry și Mălina Avasiloaie intră în joc

Furnicuțele 2026. Cătălin Măruță le pregătește o surpriză! Nicole Cherry și Mălina Avasiloaie intră în joc

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Nicole Cherry și tatăl ei, în mijlocul distracției! Ce trebuie să facă la Întrebări bombă

Furnicuțele 2026. Nicole Cherry și tatăl ei, în mijlocul distracției! Ce trebuie să facă la Întrebări bombă

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Nicole Cherry, copleșită de emoții! Tatăl artistei vorbește despre relația lor

Furnicuțele 2026. Nicole Cherry, copleșită de emoții! Tatăl artistei vorbește despre relația lor

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Nicole Cherry și Juno, provocare la „Fă-te afiș”! Cum s-au descurcat cei doi

Furnicuțele 2026. Nicole Cherry și Juno, provocare la „Fă-te afiș”! Cum s-au descurcat cei doi

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Nicole Cherry dezvăluie la ce vârstă și-a ales numele de scenă!

Furnicuțele 2026. Nicole Cherry dezvăluie la ce vârstă și-a ales numele de scenă!

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30 Mireasa, sezonul 14. Alexandra și Andrei Beleuț, la primul date: „Îmi place foarte mult”

Mireasa, sezonul 14. Alexandra și Andrei Beleuț, la primul date: „Îmi place foarte mult”

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 15:57
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