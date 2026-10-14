Asia Express 2026. Provocare culinară dificilă. Concurenții trebuie să prepare tăiței uriași, de 2,5 metri!

Episodul 24 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 octombrie 2026. Concurenții de la „Asia Express” vor învăța să prepare faimoșii Biang Biang noodles, tăițeii specifici orașului Xi’an. Proba le va testa îndemânarea, deoarece fiecare trebuie să obțină două bucăți perfecte, lungi de 2,5 metri. Dacă aluatul se rupe, vor trebui să o ia de la capăt.

Miercuri, 14.10.2026, 22:38