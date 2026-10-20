Asia Express 2026. Raluca Bădulescu a ajuns în brațele lui Maurice Munteanu, într-o mașină

Episodul 27 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 20 octombrie 2026. Raluca Bădulescu a atras atenția după ce a ajuns în brațele lui Maurice Munteanu, într-o mașină, într-o încercare amuzantă de a-și ajuta colegul să avanseze în competiție. Drumul prin China le-a pus din nou răbdarea la încercare concurenților, care au fost nevoiți să găsească transport și să profite de fiecare oportunitate.

Marti, 20.10.2026, 22:56