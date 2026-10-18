Cine a câștigat amuleta și Jokerul la Asia Express. Reacția Ralucăi Bădulescu după verdict: „O împing cu rucsacul”

Asia Express 2026. Două echipe luptă pentru amuletă! Ce provocare le-a pregătit Irina Fodor: „Nu câștigă cei mai rapizi!”

Asia Express 2026. Raluca Bădulescu, după ce Valerie Lungu a câștigat amuleta și Jokerul: „Și-a dat doctoratul în plâns la TV!”

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