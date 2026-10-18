Asia Express 2026. Raluca Bădulescu, după ce Valerie Lungu a câștigat amuleta și Jokerul: „Și-a dat doctoratul în plâns la TV!”
Episodul 25 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 18 octombrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au câștigat amuleta și Jokerul la Asia Express. Deși avantajul le permite să oprească o echipă timp de 10 minute, Valerie nu a fost mulțumită. Victoria a stârnit reacții, iar Raluca Bădulescu a criticat-o dur pe Valerie, acuzând-o de prefăcătorie.
Duminica, 18.10.2026, 23:07