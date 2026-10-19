Asia Express 2026. Raluca Bădulescu n-a vrut să doarmă la înălțime: Dacă mă rostogolesc și cad din pat!

Episodul 26 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 19 octombrie 2026. Echipele au ajuns la o academie de Kung Fu, unde vor fi nevoite să învețe tehnici de luptă și să treacă printr-o serie de teste dificile. Pentru Raluca Bădulescu dormitul la academie a fost o adevărată provocare! Diva nu a vrut să doarmă pe un pat suprapus de teama să nu cadă de la înălțime!

Luni, 19.10.2026, 20:30