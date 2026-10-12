Asia Express 2026. Scandalul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu continuă: „Tu la mine nu țipi, da?”

Episodul 22 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 12 octombrie 2026. Conflictul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu a continuat și a doua zi. Cele două și-au ridicat vocea și și-au adresat replici dure, iar tensiunile au rămas ridicate. „Tu la mine nu țipi, da? Cu ipocrizii de acest gen nu facem treabă”, a spus Mirela Vaida. De cealaltă parte, Valerie Lungu a acuzat-o că nu știe să asculte.

Luni, 12.10.2026, 21:45