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Asia Express 2026. Scandalul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu continuă: „Tu la mine nu țipi, da?”

Episodul 22 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 12 octombrie 2026. Conflictul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu a continuat și a doua zi. Cele două și-au ridicat vocea și și-au adresat replici dure, iar tensiunile au rămas ridicate. „Tu la mine nu țipi, da? Cu ipocrizii de acest gen nu facem treabă”, a spus Mirela Vaida. De cealaltă parte, Valerie Lungu a acuzat-o că nu știe să asculte.
Luni, 12.10.2026, 21:45
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Asia Express 2026. Clasamentul etapei! De ce a plâns Mirela Vaida?

Asia Express 2026. Clasamentul etapei! De ce a plâns Mirela Vaida?

Logo show Luni, 12.10.2026, 23:59 Asia Express 2026. Mirela Vaida și Valerie Lungu, scenă neașteptată! „Am înțeles, gata!”

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Valerie Lungu, scenă neașteptată! „Am înțeles, gata!”

Logo show Luni, 12.10.2026, 23:48 Asia Express 2026. Loredana Chivu a atras toate privirile! Cu ce ținută s-a afișat

Asia Express 2026. Loredana Chivu a atras toate privirile! Cu ce ținută s-a afișat

Logo show Luni, 12.10.2026, 23:32 Asia Express 2026. Alin Ciurariu, lovit fără oprire în timpul probei! Ce a povestit concurentul

Asia Express 2026. Alin Ciurariu, lovit fără oprire în timpul probei! Ce a povestit concurentul

Logo show Luni, 12.10.2026, 23:30 Asia Express 2026. Mirela Vaida și Valerie Lungu au lăsat cearta deoparte! Ce le-a unit

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Valerie Lungu au lăsat cearta deoparte! Ce le-a unit

Logo show Luni, 12.10.2026, 22:58 Asia Express 2026. „Alunecă?” Momentul în care Maurice Munteanu și-a pierdut echilibrul și a căzut!

Asia Express 2026. „Alunecă?” Momentul în care Maurice Munteanu și-a pierdut echilibrul și a căzut!

Logo show Luni, 12.10.2026, 22:35 Loredana Chivu, îngrozită de ce a găsit în dormitor! „Dacă mă trezeam cu păianjenul ăla pe mine?”

Loredana Chivu, îngrozită de ce a găsit în dormitor! „Dacă mă trezeam cu păianjenul ăla pe mine?”

Logo show Luni, 12.10.2026, 21:42 Asia Express 2026. Scandal uriaș cu Mirela Vaida și Valerie Lungu! Gazda le-a dat afară

Asia Express 2026. Scandal uriaș cu Mirela Vaida și Valerie Lungu! Gazda le-a dat afară

Logo show Luni, 12.10.2026, 21:06 Furnicuțele 2026. Adi Nartea, la Lucrarea de Control! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Adi Nartea, la Lucrarea de Control! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Logo show Luni, 12.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Cât de bine se descurcă Adi Nartea fără să vadă? Actorul acceptă un joc surpriză

Furnicuțele 2026. Cât de bine se descurcă Adi Nartea fără să vadă? Actorul acceptă un joc surpriză

Logo show Luni, 12.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Adi Nartea, surprins de prietenul său cel mai bun! Valentin Butnaru vine cu dezvăluiri

Furnicuțele 2026. Adi Nartea, surprins de prietenul său cel mai bun! Valentin Butnaru vine cu dezvăluiri

Logo show Luni, 12.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Adi Nartea, în fața unei surprize emoționante! Sora actorului vine să vorbească despre el

Furnicuțele 2026. Adi Nartea, în fața unei surprize emoționante! Sora actorului vine să vorbească despre el

Logo show Luni, 12.10.2026, 18:30
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