Asia Express 2026. Tensiuni la cote maxime între Loredana Chivu și Ana Mocanu: Mă căpiezi!

Episodul 26 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 19 octombrie 2026. Tensiunile n-au lipsit nici de data aceasta, după prima probă, când Loredana și Ana au ajuns să își reproșeze una alteia felul în care au gestionat situația. Cele două concurente s-au rătăcit în încercarea de a găsi steagul emisiunii, iar frustrarea acumulată pe traseu a dus la un schimb de replici aprins.

Luni, 19.10.2026, 22:10