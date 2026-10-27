Asia Express 2026. Torje și Alexuc n-au scăpat! Au fost ”înghețati” pentru 10 minute de Vaida și Oana
Episodul 31 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 octombrie 2026. Drumul nu a fost lipsit de obstacole, iar unele echipe au fost nevoite să facă față și avantajului folosit de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două concurente au apelat la jokerul care le permitea să își înghețe adversarii timp de 10 minute, ceea ce a complicat cursa pentru echipele vizate.
Marti, 27.10.2026, 23:26