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Asia Express 2026. Un automobil inteligent le-a dat mari bătăi de cap vedetelor: O să ținem minte toată viața mașina aia!

Episodul 28 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 octombrie 2026. În ultima parte a cursei pentru ultima șansă, concurenții au avut de interacționat cu un automobil inteligent. Pentru a îndeplini misiunea, echipele vor trebui să învețe să pronunțe corect o serie de instrucțiuni în limba chineză și să convingă mașina să execute comenzile primite, de la deschiderea geamurilor și a portbagajului până la pornirea muzicii.
Miercuri, 21.10.2026, 23:33
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Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Ce echipă a fost eliminată din competiție

Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Ce echipă a fost eliminată din competiție

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 23:54 Asia Express 2026. Maurice Munteanu, îmbrăcat în uniformă militară și cu arma în mână: Am încercat să fiu spion!

Asia Express 2026. Maurice Munteanu, îmbrăcat în uniformă militară și cu arma în mână: Am încercat să fiu spion!

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 23:07 Asia Express 2026. Concurenții au căutat sticle îngropate în nisip cu ajutorul unui excavator

Asia Express 2026. Concurenții au căutat sticle îngropate în nisip cu ajutorul unui excavator

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 22:00 Asia Express 2026. Cum s-au descurcat echipele la sportul Dragonilor Zburători

Asia Express 2026. Cum s-au descurcat echipele la sportul Dragonilor Zburători

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 21:30 Asia Express 2026. Ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă

Asia Express 2026. Ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 21:10 Asia Express 2026. Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi: Este de departe cea mai frumoasă experiență din viața mea!

Asia Express 2026. Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi: Este de departe cea mai frumoasă experiență din viața mea!

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 21:00 Asia Express 2026. Motivul pentru care Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi înainte de cursa pentru ultima șansă

Asia Express 2026. Motivul pentru care Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi înainte de cursa pentru ultima șansă

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 20:50 Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns să danseze în stradă alături de localnici

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns să danseze în stradă alături de localnici

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 20:40 Asia Express 2026. Maurice Munteanu, deranjat de gestul unui paznic: Am rămas cu traumă pe viață!

Asia Express 2026. Maurice Munteanu, deranjat de gestul unui paznic: Am rămas cu traumă pe viață!

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Sore, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță. Ce răspuns a dat la întrebarea „Ai pus vreodată pariu cu viața?”

Furnicuțele 2026. Sore, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță. Ce răspuns a dat la întrebarea „Ai pus vreodată pariu cu viața?”

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Sore și Emma de la ZU, în fața unei provocări explozive! Vor reuși să răspundă corect la întrebările lui Oase?

Furnicuțele 2026. Sore și Emma de la ZU, în fața unei provocări explozive! Vor reuși să răspundă corect la întrebările lui Oase?

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 18:53 Furnicuțele 2026. Emma de la ZU, surpriză în platou pentru Sore! Ce a impresionat-o la artistă: „Umană și naturală”

Furnicuțele 2026. Emma de la ZU, surpriză în platou pentru Sore! Ce a impresionat-o la artistă: „Umană și naturală”

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 18:41
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