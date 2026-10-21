Asia Express 2026. Un automobil inteligent le-a dat mari bătăi de cap vedetelor: O să ținem minte toată viața mașina aia!

Episodul 28 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 octombrie 2026. În ultima parte a cursei pentru ultima șansă, concurenții au avut de interacționat cu un automobil inteligent. Pentru a îndeplini misiunea, echipele vor trebui să învețe să pronunțe corect o serie de instrucțiuni în limba chineză și să convingă mașina să execute comenzile primite, de la deschiderea geamurilor și a portbagajului până la pornirea muzicii.

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