Asia Express 2026. Un automobil inteligent le-a dat mari bătăi de cap vedetelor: O să ținem minte toată viața mașina aia!
Episodul 28 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 octombrie 2026. În ultima parte a cursei pentru ultima șansă, concurenții au avut de interacționat cu un automobil inteligent. Pentru a îndeplini misiunea, echipele vor trebui să învețe să pronunțe corect o serie de instrucțiuni în limba chineză și să convingă mașina să execute comenzile primite, de la deschiderea geamurilor și a portbagajului până la pornirea muzicii.
Miercuri, 21.10.2026, 23:33