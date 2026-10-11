Asia Express 2026. Valerie Lungu a absolvit UNATC. Maurice Munteanu: ”Poate o opresc pe aici și îi oferă un contract!”

Episodul 21 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 octombrie 2026. La jocul de amuletă s-au calificat 2 echipe: Valerie și Alex și Mirela și Oana. Fiecare echipă a primit o oră la dispoziție pentru a pune un spectacol în scenă, unde să îmbine cultura chineză cu cea românească. Maurice Munteanu a aflat, cu această ocazie, că Valerie Lungu a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.

Duminica, 11.10.2026, 21:30