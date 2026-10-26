Asia Express 2026. Valerie Lungu & Alex Gîlcă și Gabi Torje și Alexuc, găzduiți de un maestru kung fu! Ce au fost puși să facă

Episodul 30 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 26 octombrie 2026. Găsirea unui loc de cazare nu este deloc o sarcină simplă la Asia Express, însă lucrurile se complică și mai mult atunci când gazda are anumite planuri pentru cei pe care i-a luat acasă! Echipele Valerie Lungu & Alex Gîlcă Și Gabi Torje și Alexuc au fost găzduite de un maestru kung fu! Iată ce au fost puse să facă!

Luni, 26.10.2026, 21:00