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Asia Express 2026. Valerie Lungu, furioasă pe femeia care i-a atins buzele lui Alex Gîlcă: ”Groaznică!”

Episodul 21 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 octombrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost machiați înainte de a participa la jocul de amuletă. Felul în care iubitul ei a fost machiat, a înfuriat-o pe Valerie. În momentul în care doamna make-up artist l-a jurat pe Alex, apoi l-a atins cu degetul pe buză, a făcut-o pe Valerie să reacționeze!
Duminica, 11.10.2026, 22:00
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Asia Express 2026. Oana Tomoiagă a împins-o pe Mirela Vaida: ”Am venit prietene și plecăm dușmance?”

Asia Express 2026. Oana Tomoiagă a împins-o pe Mirela Vaida: ”Am venit prietene și plecăm dușmance?”

Logo show Duminica, 11.10.2026, 21:35 Asia Express 2026. Valerie Lungu a absolvit UNATC. Maurice Munteanu: ”Poate o opresc pe aici și îi oferă un contract!”

Asia Express 2026. Valerie Lungu a absolvit UNATC. Maurice Munteanu: ”Poate o opresc pe aici și îi oferă un contract!”

Logo show Duminica, 11.10.2026, 21:30 Asia Express 2026. Concurenții au luat parte la o cursă cum nu au mai întâlnit până acum: o întrecere cu porci

Asia Express 2026. Concurenții au luat parte la o cursă cum nu au mai întâlnit până acum: o întrecere cu porci

Logo show Duminica, 11.10.2026, 21:10 Asia Express 2026. Vedetele au mâncat scorpioni prăjiți și larve. Cum au reacționat când au gustat „delicatesele”

Asia Express 2026. Vedetele au mâncat scorpioni prăjiți și larve. Cum au reacționat când au gustat „delicatesele”

Logo show Duminica, 11.10.2026, 20:55 Asia Express 2026. Irina Fodor, anunțul care le complică viața concurenților: Translator veți primi doar la cazare!

Asia Express 2026. Irina Fodor, anunțul care le complică viața concurenților: Translator veți primi doar la cazare!

Logo show Duminica, 11.10.2026, 20:21 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piesele vintage, reinterpretate în stil contemporan

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piesele vintage, reinterpretate în stil contemporan

Logo show Duminica, 11.10.2026, 14:35 Neatza de Weekend. Cum avem grijă de pielea noastră în sezonul rece

Neatza de Weekend. Cum avem grijă de pielea noastră în sezonul rece

Logo show Duminica, 11.10.2026, 11:56 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 11.10.2026, 11:54 Neatza de Weekend. Cum coafăm un păr cu lungime medie

Neatza de Weekend. Cum coafăm un păr cu lungime medie

Logo show Duminica, 11.10.2026, 11:52 Neatza de Weekend. Diana Munteanu și Ilona s-au întrecut la catapultat mingi în ghiozdane!

Neatza de Weekend. Diana Munteanu și Ilona s-au întrecut la catapultat mingi în ghiozdane!

Logo show Duminica, 11.10.2026, 11:50 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Taurii pot avea parte de tensiuni cu un coleg de muncă

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Taurii pot avea parte de tensiuni cu un coleg de muncă

Logo show Duminica, 11.10.2026, 10:26 Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme rece și ploi în jumătatea de vest a țării

Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme rece și ploi în jumătatea de vest a țării

Logo show Duminica, 11.10.2026, 10:25
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