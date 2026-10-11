Asia Express 2026. Valerie Lungu, furioasă pe femeia care i-a atins buzele lui Alex Gîlcă: ”Groaznică!”

Episodul 21 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 octombrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost machiați înainte de a participa la jocul de amuletă. Felul în care iubitul ei a fost machiat, a înfuriat-o pe Valerie. În momentul în care doamna make-up artist l-a jurat pe Alex, apoi l-a atins cu degetul pe buză, a făcut-o pe Valerie să reacționeze!

Duminica, 11.10.2026, 22:00