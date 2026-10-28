Asia Express 2026. Valerie Lungu, gest neașteptat pentru a obține un dinozaur gonflabil! S-a pus în genunchi în fața vânzătoarei

Episodul 32 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 28 octombrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost nevoiți să pornească în căutarea unor obiecte de pe lista primită de la Irina Fodor, însă una dintre cumpărături s-a transformat într-o adevărată provocare. Concurenta a încercat toate metodele pentru a obține produsul de care avea nevoie, ajungând chiar să se pună în genunchi în fața unei vânzătoare.

Miercuri, 28.10.2026, 23:19