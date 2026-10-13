Asia Express 2026. Valerie Lungu, la un pas să rămână fără pantaloni la jocul pentru amuletă! Reacția Irinei Fodor

Episodul 23 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 13 octombrie 2026. Valerie Lungu și Mirela Vaida s-au întrecut cu Gabi Torje și Ana Maria Mocanu pentru amuleta în valoare de 1.000 de euro. În timpul probei, Valerie a avut parte de un moment amuzant, când pantalonii au început să îi alunece. „Ați rămas fără pantaloni?”, a întrebat Irina Fodor. Cine a câștigat jocul pentru amuletă.

Marti, 13.10.2026, 22:00