Asia Express 2026. Valerie și Alex, nevoiți să doarmă pe jos, într-un magazin: Șterg ziua asta din viața mea!

Episodul 27 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 20 octombrie 2026. Cursa pentru găsirea unei cazări s-a dovedit mai dificilă decât se așteptau. După ore întregi de alergătură și încercări de a găsi transport, concurenții au ajuns la capătul răbdării. Nici pentru Valerie și Alex lucrurile nu au mers conform planului, iar oboseala acumulată și lipsa unei soluții pentru noapte au făcut ca întreaga experiență să fie una greu de uitat.

Marti, 20.10.2026, 21:33