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Asia Express 2026. Valerie și Alex, nevoiți să doarmă pe jos, într-un magazin: Șterg ziua asta din viața mea!

Episodul 27 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 20 octombrie 2026. Cursa pentru găsirea unei cazări s-a dovedit mai dificilă decât se așteptau. După ore întregi de alergătură și încercări de a găsi transport, concurenții au ajuns la capătul răbdării. Nici pentru Valerie și Alex lucrurile nu au mers conform planului, iar oboseala acumulată și lipsa unei soluții pentru noapte au făcut ca întreaga experiență să fie una greu de uitat.
Marti, 20.10.2026, 21:33
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Asia Express 2026. Cum le-au ”furat” Mirelei și Oanei, mașina de ocazie, Ana Mocanu și Loredana Chivu: Ele nu renunță!

Asia Express 2026. Cum le-au ”furat” Mirelei și Oanei, mașina de ocazie, Ana Mocanu și Loredana Chivu: Ele nu renunță!

Logo show Marti, 20.10.2026, 22:30 Asia Express 2026. Mirela Retegan, schimb de replici cu Ana Mocanu și Loredana Chivu! Ce și-au reproșat concurentele

Asia Express 2026. Mirela Retegan, schimb de replici cu Ana Mocanu și Loredana Chivu! Ce și-au reproșat concurentele

Logo show Marti, 20.10.2026, 22:27 Asia Express 2026. Cine a câștigat amuleta! A fost o cursă nebună plină de nervi

Asia Express 2026. Cine a câștigat amuleta! A fost o cursă nebună plină de nervi

Logo show Marti, 20.10.2026, 22:20 Asia Express 2026. Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie au dormit în același pat

Asia Express 2026. Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie au dormit în același pat

Logo show Marti, 20.10.2026, 21:30 Asia Express 2026. Oana Tomoiagă, trasă de rucsac de un șofer care cerea banii pentru cursă: A vrut să cheme Poliția!

Asia Express 2026. Oana Tomoiagă, trasă de rucsac de un șofer care cerea banii pentru cursă: A vrut să cheme Poliția!

Logo show Marti, 20.10.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Mădălin Voicu, la „Lucrarea de control”! Mai este judecat din cauza etniei?

Furnicuțele 2026. Mădălin Voicu, la „Lucrarea de control”! Mai este judecat din cauza etniei?

Logo show Marti, 20.10.2026, 18:51 Furnicuțele 2026. Ce fel de tată era Mădălin Voicu? Tudor Voicu povestește cu umor despre copilărie: „Îl fentam!”

Furnicuțele 2026. Ce fel de tată era Mădălin Voicu? Tudor Voicu povestește cu umor despre copilărie: „Îl fentam!”

Logo show Marti, 20.10.2026, 18:34 Furnicuțele 2026. Marian Mexicanu și Mădălin Voicu, dezvăluiri despre prietenia lor: „Suntem ca frații”

Furnicuțele 2026. Marian Mexicanu și Mădălin Voicu, dezvăluiri despre prietenia lor: „Suntem ca frații”

Logo show Marti, 20.10.2026, 18:26 Furnicuțele 2026. Ioana și Mădălin Voicu, joc contra cronometru! Au doar 5 secunde să deseneze și să ghicească

Furnicuțele 2026. Ioana și Mădălin Voicu, joc contra cronometru! Au doar 5 secunde să deseneze și să ghicească

Logo show Marti, 20.10.2026, 18:17 Furnicuțele 2026. Ioana Voicu a renunțat la Conservator! Ce carieră a ales ulterior și ce pasiuni împarte cu tatăl ei

Furnicuțele 2026. Ioana Voicu a renunțat la Conservator! Ce carieră a ales ulterior și ce pasiuni împarte cu tatăl ei

Logo show Marti, 20.10.2026, 18:08 Furnicuțele 2026. Moment emoționant cu Mădălin Voicu! Fiica sa, Ioana, îl surprinde în platou

Furnicuțele 2026. Moment emoționant cu Mădălin Voicu! Fiica sa, Ioana, îl surprinde în platou

Logo show Marti, 20.10.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Mădălin Voicu, provocat la un joc de perspicacitate. Trebuie să mute bețele pentru a rezolva ecuații

Furnicuțele 2026. Mădălin Voicu, provocat la un joc de perspicacitate. Trebuie să mute bețele pentru a rezolva ecuații

Logo show Marti, 20.10.2026, 17:40
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