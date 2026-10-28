Asia Express 2026. Vedetele au devenit designeri de modă! Cum s-au descurcat la mașina de cusut
Episodul 32 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 28 octombrie 2026. O altă misiune din cursa pentru ultima șansă i-a transformat pe concurenți în designeri de modă. Ajunși într-o fabrică de genți, aceștia vor descoperi câteva dintre etapele procesului de producție, apoi vor avea de creat propriul model de geantă, cu accesorii și o identitate de brand care să îi reprezinte.
Miercuri, 28.10.2026, 22:15