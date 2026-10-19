Asia Express 2026. Vedetele au trebuit să învețe cinci stiluri de Kung Fu inspirate de mișcările animalelor

Episodul 26 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 19 octombrie 2026. Concurenții vor învăța cinci stiluri de Kung Fu inspirate de mișcările animalelor: șarpele, tigrul, maimuța, călugărița și scorpionul. Pe lângă acestea, vor fi nevoiți să învețe să mânuiască un baston de bambus, cunoscut sub denumirea de „gun”, folosit în artele marțiale tradiționale chinezești.

Luni, 19.10.2026, 21:50