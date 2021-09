Asia Express sezonul 4, 18 septembrie 2021. Lidia Buble și Estera, Natanticu și Eliza încurcat instrucțiunile și au greșit drumul!

În sezonul 4 de la Asia Express - Drumul Împăraților, din 18 septembrie 2021, Lidia Buble și Estera, dar și Cosmina și Eliza Natanticu au avut parte de o eroare magistrală de la prima misiune în Asia Express. Greșeala care le-ar putea afecta poziția în clasament! "Noi nu am citit bine anunțul ăsta. Vezi, ne-am grăbit și am făcut o prostie. (...) Mai era o poză și niște cerințe pe acel bilet, iar noi nu am îndeplinit nicio sarcină din ce era acolo.", a spus Lidia Buble.

Sambata, 18.09.2021, 16:00