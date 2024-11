Ce pofte are Larisa Iordache în timpul sarcinii. Fosta gimnastă își dorește să nască natural

Larisa Iordache a dezvăluit ce pofte are în timpul nopții și a spus că își dorește să nască natural.

Larisa Iordache anunța la începutul lunii septembrie că este însărcinată. Ulterior, multipla campioană la gimnastică a dezvăluit că ea și soțul ei vor deveni părinți de fetiță. Recent, au spus și ce nume va purta micuța care urmează să vină pe lume.

Ce pofte are Larisa Iordache în timpul nopții, de când a rămas însărcinată

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars alături de soțul ei, Larisa Iordache a dezvăluit ce pofte are în timpul nopții, de când a rămas însărcinată.

„Kiwi, la trei dimineața, una dintre singurele pofte. Eu sunt pofticioasă de fel, este obișnuit cu mine de la început cu asta, atât eu cât și el suntem foarte săritori, ne ridicăm și facem lucrurile, nu stăm de două ori să ne gândim, plus că nu o vedem ca pe o obligație, până la urmă vrem să se simtă cel de lângă noi foarte bine și atunci cred că de asta vine atât de degajat tot ce se întâmplă”, a mărturisit Larisa Iordache, citat de Spynews.

„Eu îi fac toate poftele, nu mă interesează dacă are nevoie de ceva la două sau la trei dimineața, îi fac orice îmi cere ea la orice oră, oricând. Nu m-a epuizat, sunt foarte bine, rezist”, a spus, la rândul său, Cristian Chiriță.

Fosta gimnastă a dezvăluit că își dorește să nască natural, însă nu spune nu celorlalte proceduri, dacă sunt necesare.

„Îmi doresc foarte mult să nasc natural, pentru că știu că ajută foarte mult și la regenerarea corpului, având în vedere că am făcut 20 de ani de performanță, cumva am nevoie de asta, dar nu o să pun vreun target sau să-mi pun vreun scop din asta, pentru că îmi doresc să fie totul degajat și să fie sănătoasă ea, să fie copilul bine”", a mai spus fosta gimnastă.

Larisa Iordache, despre cum o ajută soțul ei în perioada sarcinii

Larisa Iordache a dezvăluit că soțul ei o sprijină enorm și este extrem de fericit că familia lor se mărește.

„Soțul meu este minunat, e un om deosebit. Sunt o norocoasă că îl am alături de mine, mai ales în perioada aceasta. Pe lângă faptul că el era grijuliu cu mine și înainte, pentru că așa este firea lui (...) e o bucurie și pentru el și trăiește și el aceste minunate sentimente alături de noi. Mica noastră familie se mărește și e minunat (...) Sunt norocoasă să îl am în viața mea, pentru că datorită lui am aflat cum este iubirea adevărată și pură și corectă. Cuvintele sunt prea puține și prea mici”, spunea Larisa Iordache, potrivit Spynews.

