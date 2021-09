Asia Express sezonul 4, 19 septembrie 2021. Alexandra Ungureanu s-a speriat pentru mama ei

În sezonul 4 de la Asia Express - Drumul Împăraților, din 19 septembrie 2021, Alexandra Ungureanu s-a speriat pentru mama ei și a izbucnit în lacrimi. Artista s-a speriat pentru mama ei. "Am ajuns prea repede la o concluzie cu care am fost prevenită și nu am vrut să țin cont de ea. Chiar îmi fac griji că o supraexpun pe mama, că este mai greu decât am crezut și că s-ar putea să se întâmple ceva foarte rău", a declarant artista.

Duminica, 19.09.2021, 15:00