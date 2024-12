Filmul musical „Emilia Pérez” a obţinut, luni, 10 nominalizări la anunţarea selecţiilor pentru ediţia 2025 a Premiilor Globul de Aur. Iată cum s-a descurcat Sebastian Stan, actorul român.

Sebastian Stan a fost nominalizat pentru intepretare într-un film comedie/ musical („A Different Man”), şi într-un film dramă („The Apprentice”).

Actorul român Sebastian Stan a primit două nominalizări la Globurile de aur 2025. În ce film a jucat și ce nume mai apar în listă

Actorul româno-american Sebastian Stan a primit două nominalizări la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor în rol principal, la categoriile dramă și comedie/musical, pentru rolurile din filmele The Apprentice și A Different Man. Interpretarea sa impresionantă în A Different Man i-a adus deja Ursul de Argint la Berlinale, confirmând un an excepțional pentru actor.

Citește și: Sebastian Stan, ovații și aplauze timp de 7 minute la Festivalul de la Cannes pentru cel mai nou rol al său. Imaginile emoționante

Articolul continuă după reclamă

În The Apprentice, Stan îl portretizează pe Donald Trump în perioada anilor ’70-’80, surprinzând începuturile ascensiunii sale spre faimă, în timp ce în A Different Man, joacă un actor care trece printr-o transformare fizică radicală. Performanțele sale, remarcate pentru profunzime și autenticitate, au atras aprecieri atât din partea criticilor, cât și a publicului.

BBC notează că interpretarea sa din The Apprentice evită caricaturizarea, optând pentru o abordare nuanțată care explorează vulnerabilitatea și nesiguranța personajului, oferind o perspectivă curajoasă și complexă. Filmele reprezintă o confirmare a versatilității și angajamentului artistic al lui Stan.

Citește și: Actorul român Sebastian Stan, transformare uimitoare. Îl va interpreta pe Donald Trump într-un nou film. Cum arată

Lista nominalizărilor la Globurile de Aur 2024

CINEMATOGRAFIE

Cea mai bună dramă:

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

Cel mai bun film musical sau comedie:

Wicked

Anora

Emilia Pérez

Challengers

A Real Pain

The Substance

Cel mai bun actor într-un film musical sau comedie:

Jesse Eisenberg (A Real Pain)

Hugh Grant (Heretic)

Gabriel LaBelle (Saturday Night)

Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

Glen Powell (Hitman)

Sebastian Stan (A Different Man)

Cea mai bună actriţă într-un film musical sau comedie:

Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance)

Zendaya (Challengers)

Cel mai bun actor într-un film dramă:

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Cea mai bună actriţă într-un film dramă:

Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Angelina Jolie (Maria)

Nicole Kidman (Babygirl)

Tilda Swinton (The Room Next Door)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Kate Winslet (Lee)

Cel mai bun actor într-un rol secundar:

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

Denzel Washington (Gladiator II)

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar:

Selena Gomez (Emilia Pérez)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Margaret Qualley (The Substance)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Cel mai bun regizor:

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Edward Berger (Conclave)

Brady Corbet (The Brutalist)

Coralie Fargeat (The Substance)

Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

Cel mai bun film de animaţie:

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace and Gromit: Răzbunarea cea mai faină

The Wild Robot

Realizări cinematografice și de box office:

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

Wicked

The Wild Robot

Cea mai bună coloană sonoră originală:

Conclave

The Brutalist

The Wild Robot

Emilia Pérez

Challengers

Dune: Part Two

Cel mai bun film străin:

All We Imagine as Light (SUA/Franța/India)

Emilia Pérez (Franța)

The Girl With the Needle (Polonia/Suedia/Danemarca)

I’m Still Here (Brazilia)

The Seed of the Sacred Fig (SUA/Germania)

Vermiglio (Italia)

TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial dramă:

Shogun

The Diplomat

Slow Horses

Mr. and Mrs. Smith

The Day of the Jackal

Squid Game

Cel mai bun serial musical sau comedie:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Gentlemen

Cel mai bun actor într-un serial dramă:

Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith)

Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

Gary Oldman (Slow Horses)

Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Billy Bob Thornton (Landman)

Cea mai bună actriţă într-un serial musical sau comedie: