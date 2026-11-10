Semifinala Asia Express 2026. Echipa care a primit ultima cutie roșie. Cadoul Irinei Fodor a adus lacrimi în ochii concurenților

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 10 noiembrie 2026. Proba de la studiourile de film a creat un moment extrem de tensionat pentru toate echipele. Ultima echipă ajunsă la pupitrul Irinei a fost formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Fetele au fost cele care au primit ultima cutie, având la finalul cursei două cutii roșii!

Marti, 10.11.2026, 23:26