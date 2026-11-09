Semifinala Asia Express 2026. Care a fost ordinea în care au ajuns cele trei echipe la Irina Fodor

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 noiembrie 2026. După probe de ”apă și foc”, concurenții se grăbesc să ajungă primii în fața Irinei Fodor. În ultimele zile de competiție, aceștia știu tot mai bine cât de important este să nu-și piardă motivația și nici timpul. Gabi Torje și Alin Alexuc sunt primii ajungi la Irina Fodor și cei care câștigă avantajul. Pe locul doi, Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, iar pe trei alerie Lungu și Alex Gîlcă.

Luni, 09.11.2026, 22:30