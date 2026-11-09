Antena Căutare
Home Asia Express Video Semifinala Asia Express 2026. Care a fost ordinea în care au ajuns cele trei echipe la Irina Fodor
Logo show

Semifinala Asia Express 2026. Care a fost ordinea în care au ajuns cele trei echipe la Irina Fodor

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 noiembrie 2026. După probe de ”apă și foc”, concurenții se grăbesc să ajungă primii în fața Irinei Fodor. În ultimele zile de competiție, aceștia știu tot mai bine cât de important este să nu-și piardă motivația și nici timpul. Gabi Torje și Alin Alexuc sunt primii ajungi la Irina Fodor și cei care câștigă avantajul. Pe locul doi, Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, iar pe trei alerie Lungu și Alex Gîlcă.
Luni, 09.11.2026, 22:30
x
Semifinala Asia Express 2026. Un șofer care i-a luat la ocazie le-a cerut bani lui Torje și Alexuc. Ce a primit la schimb

Semifinala Asia Express 2026. Un șofer care i-a luat la ocazie le-a cerut bani lui Torje și Alexuc. Ce a primit la schimb

Logo show Luni, 09.11.2026, 23:00 Semifinala Asia Express 2026. Concurenții, puși să facă o undiță cu care să își pescuiască talismanele

Semifinala Asia Express 2026. Concurenții, puși să facă o undiță cu care să își pescuiască talismanele

Logo show Luni, 09.11.2026, 22:40 Semifinala Asia Express 2026. Concurenții au făcut spectacol pe bărci! Unii au cântat, alții au dat la vâsle

Semifinala Asia Express 2026. Concurenții au făcut spectacol pe bărci! Unii au cântat, alții au dat la vâsle

Logo show Luni, 09.11.2026, 22:15 Semifinala Asia Express 2026. Clipe de panică pentru Gabi Torje și Alin Alexuc! Mașina în care se aflau a luat foc: Ardea ceva în bord!

Semifinala Asia Express 2026. Clipe de panică pentru Gabi Torje și Alin Alexuc! Mașina în care se aflau a luat foc: Ardea ceva în bord!

Logo show Luni, 09.11.2026, 21:44 Semifinala Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au răbufnit și și-au aruncat cu reproșuri în plină stradă

Semifinala Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au răbufnit și și-au aruncat cu reproșuri în plină stradă

Logo show Luni, 09.11.2026, 21:40 Semifinala Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue proba steagurilor în sincron: „Am fost tratate incorect”

Semifinala Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue proba steagurilor în sincron: „Am fost tratate incorect”

Logo show Luni, 09.11.2026, 21:00 Furnicuțele 2026. Valentin Butnaru: „Nu mai am toleranță pentru oameni răi”

Furnicuțele 2026. Valentin Butnaru: „Nu mai am toleranță pentru oameni răi”

Logo show Luni, 09.11.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Cum este Valentin Butnaru în viața de zi cu zi? Dezvăluiri făcute de persoane din viața lui

Furnicuțele 2026. Cum este Valentin Butnaru în viața de zi cu zi? Dezvăluiri făcute de persoane din viața lui

Logo show Luni, 09.11.2026, 18:55 Furnicuțele 2026. Valentin Butnaru a intrat în joc! Ce a trebuit să mimeze la „FurniMima”?

Furnicuțele 2026. Valentin Butnaru a intrat în joc! Ce a trebuit să mimeze la „FurniMima”?

Logo show Luni, 09.11.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Valentin Butnaru, amintiri din copilărie! Ce dezvăluiri a făcut sora lui

Furnicuțele 2026. Valentin Butnaru, amintiri din copilărie! Ce dezvăluiri a făcut sora lui

Logo show Luni, 09.11.2026, 18:24 Furnicuțele 2026. Valentin Butnaru și Ana Bodea, duel în jocul „Plămâni de fier”. Cine a câștigat?

Furnicuțele 2026. Valentin Butnaru și Ana Bodea, duel în jocul „Plămâni de fier”. Cine a câștigat?

Logo show Luni, 09.11.2026, 18:15 Furnicuțele 2026. Valentin Butnaru și Ana Bodea, cum a început povestea lor de dragoste?

Furnicuțele 2026. Valentin Butnaru și Ana Bodea, cum a început povestea lor de dragoste?

Logo show Luni, 09.11.2026, 18:13
x