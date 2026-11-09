Semifinala Asia Express 2026. Ce echipa a ajuns ultima și a luat prima cutie misterioasă de la Irina Fodor

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 noiembrie 2026. Irina Fodor a pregătit trei cutii misterioase și extrem de periculoase. Acestea conțin perle: două, perle verzi, iar una, perle roșii. Începând din această seară, pentru trei misiuni, ultima echipă trebuie să aleagă câte o cutie de pe pupitrul Irinei. Abia la final vor afla ce conține fiecare. Ultima echipă din această seară care a ajuns la Irina este formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Luni, 09.11.2026, 23:58