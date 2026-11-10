Semifinala Asia Express 2026. Ce echipă a primit a doua cutie de la Irina Fodor! S-a lăsat cu lacrimi de supărare

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 10 noiembrie 2026. După terminarea probei de cultură generală de la roată, concurenții au plecat spre punctul de întâlnire cu Irina Fodor. Emoțiile sunt și mai mari când știu că ultima echipă trebuie să aleagă una dintre cele două cutii misterioase rămase. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost nevoiți să aleagă una dintre cele două cutii rămase pe pupitrul prezentatoarei.

Marti, 10.11.2026, 21:15