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Semifinala Asia Express 2026. Ce echipă a primit a doua cutie de la Irina Fodor! S-a lăsat cu lacrimi de supărare

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 10 noiembrie 2026. După terminarea probei de cultură generală de la roată, concurenții au plecat spre punctul de întâlnire cu Irina Fodor. Emoțiile sunt și mai mari când știu că ultima echipă trebuie să aleagă una dintre cele două cutii misterioase rămase. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost nevoiți să aleagă una dintre cele două cutii rămase pe pupitrul prezentatoarei.
Marti, 10.11.2026, 21:15
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Semifinala Asia Express 2026. Tensiuni între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, după ce au eșuat la proba Codului Morse

Semifinala Asia Express 2026. Tensiuni între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, după ce au eșuat la proba Codului Morse

Logo show Marti, 10.11.2026, 23:00 Semifinala Asia Express 2026. Cum erau să rateze o probă importantă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ce i-a pus în dificultate pe cei doi

Semifinala Asia Express 2026. Cum erau să rateze o probă importantă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ce i-a pus în dificultate pe cei doi

Logo show Marti, 10.11.2026, 22:30 Semifinala Asia Express 2026. A ieșit scandal în lift! Concurenții s-au acuzat reciproc: „N-a pus cartela intenționat!”

Semifinala Asia Express 2026. A ieșit scandal în lift! Concurenții s-au acuzat reciproc: „N-a pus cartela intenționat!”

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:50 Semifinala Asia Express 2026. Mirela Vaida a tras o trântă pe cinste în timpul unei probe!

Semifinala Asia Express 2026. Mirela Vaida a tras o trântă pe cinste în timpul unei probe!

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:42 Semifinala Asia Express 2026. Înțepături între Valerie Lungu și Alin Alexuc, dinainte de ultima cursă din semifinală

Semifinala Asia Express 2026. Înțepături între Valerie Lungu și Alin Alexuc, dinainte de ultima cursă din semifinală

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:30 Semifinala Asia Express 2026. Echipele, puse la grea încercare la înălțime: Stați în roată până când dați 4 răspunsuri corecte!

Semifinala Asia Express 2026. Echipele, puse la grea încercare la înălțime: Stați în roată până când dați 4 răspunsuri corecte!

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:00 Semifinala Asia Express 2026. Testul care le-a pus memoria concurenților la încercare: Care e ordinea orașelor străbătute în cursă

Semifinala Asia Express 2026. Testul care le-a pus memoria concurenților la încercare: Care e ordinea orașelor străbătute în cursă

Logo show Marti, 10.11.2026, 20:40 Furnicuțele 2026. Oana Gherman și Vlad Gherman, provocare amuzantă la jocul „Fă-te afiș”

Furnicuțele 2026. Oana Gherman și Vlad Gherman, provocare amuzantă la jocul „Fă-te afiș”

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:42 Furnicuțele 2026. Oana Gherman, mărturisiri despre teama de a nu avea un copil

Furnicuțele 2026. Oana Gherman, mărturisiri despre teama de a nu avea un copil

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. „Detectiv Nasone”, provocarea care le testează simțurile. Cum s-a descurcat German

Furnicuțele 2026. „Detectiv Nasone”, provocarea care le testează simțurile. Cum s-a descurcat German

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Mama Oanei Gherman, dezvăluiri despre jobul avut de fiica ei la doar 16 ani

Furnicuțele 2026. Mama Oanei Gherman, dezvăluiri despre jobul avut de fiica ei la doar 16 ani

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Oana Gherman, despre motivul pentru care nu a ales teatrul de la început

Furnicuțele 2026. Oana Gherman, despre motivul pentru care nu a ales teatrul de la început

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:30
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