Semifinala Asia Express 2026. Clipe de panică pentru Gabi Torje și Alin Alexuc! Mașina în care se aflau a luat foc: Ardea ceva în bord!

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Semifinala Asia Express 2026. Un șofer care i-a luat la ocazie le-a cerut bani lui Torje și Alexuc. Ce a primit la schimb

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Ce mâncare îi lipsea cel mai mult lui Gabi Torje la Asia Express. Surpriza de care a avut parte concurentul în China

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Gabi Torje a rămas fără tricouri la Asia Express! De ce a fost nevoit să renunțe la haine: „Cu ce mă mai duc eu mâine în cursă?!”

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Semifinala Asia Express 2026. Concurenții, puși să facă o undiță cu care să își pescuiască talismanele

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Ce a făcut Gabi Torje la proba de pescuit de la Asia Express pentru a-și păstra avantajul. Gestul care i-a încurcat pe rivali

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Semifinala Asia Express 2026. Care a fost ordinea în care au ajuns cele trei echipe la Irina Fodor