Semifinala Asia Express 2026. Clipe de panică pentru Gabi Torje și Alin Alexuc! Mașina în care se aflau a luat foc: Ardea ceva în bord!
Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 noiembrie 2026. Gabi Torje și Alin Alexuc s-au bucurat că au găsit transport până la următoarea locație. Șoferița care a fost de acord să îi ducă a fost entuziasmată să participe la misiunea lor. În ciuda bunăvoinței tinerei, situația a luat o întorsătură neașteptată. Pe la ventilație a început să iasă fum.
Luni, 09.11.2026, 21:44