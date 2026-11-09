Semifinala Asia Express 2026. Concurenții au făcut spectacol pe bărci! Unii au cântat, alții au dat la vâsle

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 noiembrie 2026. Aventura a continuat într-un orășel tradițional străbătut de canale, unde bărcile țin locul taxiurilor, iar femeile care le conduc își încântă pasagerii cu cântece de dragoste. Aici, concurenții au trebuit să învețe meseria „cântărețelor de pe râu”. Unul dintre membrii echipei va fi responsabil de vâslit și de navigarea printre canalele înguste, în timp ce celălalt va trebui să cânte, să servească ceai și să se asigure că pasagerele se bucură de o călătorie cât mai plăcută.

Luni, 09.11.2026, 22:15