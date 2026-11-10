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Home Asia Express Video Semifinala Asia Express 2026. Echipele, puse la grea încercare la înălțime: Stați în roată până când dați 4 răspunsuri corecte!
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Semifinala Asia Express 2026. Echipele, puse la grea încercare la înălțime: Stați în roată până când dați 4 răspunsuri corecte!

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 10 noiembrie 2026. Aflați într-o roată panoramică, concurenții au trebuit să răspundă la întrebări despre istoria, geografia, gastronomia și cultura țării. Fiecare răspuns greșit îi poate costa timp prețios, pentru că echipele care nu vor reuși să treacă testul vor fi nevoite să rămână în roată pentru o nouă rundă de întrebări.
Marti, 10.11.2026, 21:00
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Semifinala Asia Express 2026. Tensiuni între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, după ce au eșuat la proba Codului Morse

Semifinala Asia Express 2026. Tensiuni între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, după ce au eșuat la proba Codului Morse

Logo show Marti, 10.11.2026, 23:00 Semifinala Asia Express 2026. Cum erau să rateze o probă importantă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ce i-a pus în dificultate pe cei doi

Semifinala Asia Express 2026. Cum erau să rateze o probă importantă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ce i-a pus în dificultate pe cei doi

Logo show Marti, 10.11.2026, 22:30 Semifinala Asia Express 2026. A ieșit scandal în lift! Concurenții s-au acuzat reciproc: „N-a pus cartela intenționat!”

Semifinala Asia Express 2026. A ieșit scandal în lift! Concurenții s-au acuzat reciproc: „N-a pus cartela intenționat!”

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:50 Semifinala Asia Express 2026. Mirela Vaida a tras o trântă pe cinste în timpul unei probe!

Semifinala Asia Express 2026. Mirela Vaida a tras o trântă pe cinste în timpul unei probe!

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:42 Semifinala Asia Express 2026. Înțepături între Valerie Lungu și Alin Alexuc, dinainte de ultima cursă din semifinală

Semifinala Asia Express 2026. Înțepături între Valerie Lungu și Alin Alexuc, dinainte de ultima cursă din semifinală

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:30 Semifinala Asia Express 2026. Ce echipă a primit a doua cutie de la Irina Fodor! S-a lăsat cu lacrimi de supărare

Semifinala Asia Express 2026. Ce echipă a primit a doua cutie de la Irina Fodor! S-a lăsat cu lacrimi de supărare

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:15 Semifinala Asia Express 2026. Testul care le-a pus memoria concurenților la încercare: Care e ordinea orașelor străbătute în cursă

Semifinala Asia Express 2026. Testul care le-a pus memoria concurenților la încercare: Care e ordinea orașelor străbătute în cursă

Logo show Marti, 10.11.2026, 20:40 Furnicuțele 2026. Oana Gherman și Vlad Gherman, provocare amuzantă la jocul „Fă-te afiș”

Furnicuțele 2026. Oana Gherman și Vlad Gherman, provocare amuzantă la jocul „Fă-te afiș”

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:42 Furnicuțele 2026. Oana Gherman, mărturisiri despre teama de a nu avea un copil

Furnicuțele 2026. Oana Gherman, mărturisiri despre teama de a nu avea un copil

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. „Detectiv Nasone”, provocarea care le testează simțurile. Cum s-a descurcat German

Furnicuțele 2026. „Detectiv Nasone”, provocarea care le testează simțurile. Cum s-a descurcat German

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Mama Oanei Gherman, dezvăluiri despre jobul avut de fiica ei la doar 16 ani

Furnicuțele 2026. Mama Oanei Gherman, dezvăluiri despre jobul avut de fiica ei la doar 16 ani

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Oana Gherman, despre motivul pentru care nu a ales teatrul de la început

Furnicuțele 2026. Oana Gherman, despre motivul pentru care nu a ales teatrul de la început

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:30
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