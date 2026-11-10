Semifinala Asia Express 2026. Echipele, puse la grea încercare la înălțime: Stați în roată până când dați 4 răspunsuri corecte!

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 10 noiembrie 2026. Aflați într-o roată panoramică, concurenții au trebuit să răspundă la întrebări despre istoria, geografia, gastronomia și cultura țării. Fiecare răspuns greșit îi poate costa timp prețios, pentru că echipele care nu vor reuși să treacă testul vor fi nevoite să rămână în roată pentru o nouă rundă de întrebări.

Marti, 10.11.2026, 21:00