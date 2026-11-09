Semifinala Asia Express 2026. Un șofer care i-a luat la ocazie le-a cerut bani lui Torje și Alexuc. Ce a primit la schimb

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 noiembrie 2026. Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat un avantaj important înainte de o nouă cursă cu miză uriașă. S-au grăbit să îl valorifice și au sperat ca talismanele să le poarte noroc la autostop. Șoferul alături de care au călătorit Gabi și Alexuc le-a cerut la final bani, deși aceștia îi spuseseră de la început că nu au bani și nu pot plăti pentru drum.

Luni, 09.11.2026, 23:00