Semifinala Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au răbufnit și și-au aruncat cu reproșuri în plină stradă
Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 noiembrie 2026. După proba cu steagurile, Valerie și Alex au început să se certe pentru diverse lucruri pe care și unul, și altul credeau că celălalt le face greșit. Cei doi trebuiau să afle 20 de mărci de mașini, dar și să învețe imnul Chinei.au răbufnit și și-au aruncat cu reproșuri în plină stradă
Luni, 09.11.2026, 21:40