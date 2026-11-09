Semifinala Asia Express 2026. Vedetele au trebuit să învețe câte un localnic să prepare un bulz tradițional românesc

Semifinala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 noiembrie 2026. Concurenții au ajuns în punctul în care au trebuit să promoveze gastronomia românească. De această dată au avut de pregătit bulzul tradițional, însă nu oricum, ci cu ajutorul unui localnic. Acesta trebuia să înțeleagă toți pașii, fiind concurenții nu au avut voie să se atingă de ingrediente.

Luni, 09.11.2026, 23:43