Actrița Maria Costeschi se alătură echipei din ”Băieți de oraș”: ”Cred că Roberta este ca o gură de aer proaspăt”

Cel de-al treilea sezon al serialului ”Băieți de oraș”, care are premiera duminică, de la ora 22.00, la Antena 1, vine cu o mulțime de noutăți și surprize pentru fani. Încă din primul episod, telespectatorii vor face cunoștință cu un nou personaj, Roberta, rol interpretat de actrița Maria Costeschi.

Roberta este un personaj plin de originalitate, o surpriză din toate punctele de vedere: ”Pentru mine a fost o onoare încă de la început, de la prima probă și până când am lucrat propriu-zis, am încercat să dau tot ce e mai bun din mine. Tot timpul petrecut cu echipa m-a făcut să mă simt parte dintr-o mare familie în care am fost primită și acceptată foarte repede.

Sunt oameni foarte talentați, care își iubesc cu adevărat meseria. Cred că Roberta e ca o gură de aer proaspăt şi cred că este genul de femeie de care este nevoie acum, pe parcursul noilor evenimente”, spune Maria Costeschi, cea care interpretează în noul sezon ”Băieți de oraș” rolul Robertei.

Cel de-al treilea sezon ”Băieți de oraș” vine cu foarte mult umor și un scenariu autentic ce parodiază personaje și situații cât se poate de actuale. Comedie la cote maxime, asta îşi propun Mihai Bendeac şi colegii săi din ”Băieți de oraș” în cel mai nou sezon al serialului, care are premiera duminică seară, de la 22:00, la Antena 1, invitând totodată telespectatorii să se transpună în situaţii dintre cele mai trăsnite, alături de ei.

