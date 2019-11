S-a căsătorit la 17 ani cu o bunică de 71! I-a făcut cea mai frumoasă declarație de dragoste! „Partidele noastre de amor sunt incredibile” - Foto

Cum a fost posibilă relația lor

„Nu am căutat să am o relație cu un tânăr. Gary a apărut pur și simplu în viața mea. Am știut imediat că el e alesul meu”, a spus bunica.

„Am fost căsătorită cu primul meu soț, Donald, timp de 43 de ani. După ce el a murit, în 2013, din cauza unor complicații provocate de diabet, am rămas singură”, a mai spus Almeda, precizând că a suferit de singurătate.

Gary, a cărui atracție pentru femeile în vârstă a început când s-a îndrăgostit de o profesoară, la vârsta de opt ani, a spus că și el suferea, deoarece se simțea prizonier într-o relație nefericită, cu fosta lui parteneră.

„Ne certam mereu. Am căzut în depresie și am început să caut să ies din acea relație”, a spus el.

Atunci, Lisa, mătușa lui, l-a chemat la înmormântarea soțului ei, Robert – fiul Almedei.

„L-am zărit în timpul ceremoniei funerare, cu un zâmbet minunat, și m-am gândit că el. M-am tot uitat la el atunci. A fost ca o lumină puternică în toată acea suferință”, a mai spus femeia, al cărui fiu a murit la vârsta de 46 de ani, în urma unui accident vascular cerebral.

„A fost dragoste la prima vedere și pentru mine. Ea are cei mai frumoși și sclipitori ochi albaștri”, a spus Gary.

La scurt timp, Lisa i-a invitat pe amândoi la o cină în familie. În acea seară, după ce el a asigurat-o că „vârsta este doar un număr”, s-au sărutat pentru prima dată. „M-am simțit din nou ca o adolescentă”, a spus bunica îndrăgostită.

De atunci, s-au văzut zilnic și au fost susținuți de cei mai mulți apropiați, inclusiv de mama lui Gary, care la acea vreme avea 48 de ani, și de bunica lui, care avea și ea 71 de ani.