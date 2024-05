Lia-Soția soțului meu, rezumat episoadele 33 și 34, sezonul3, din 2 mai 2024. Lia găsește doar sânge în locul unde era ținut Petru

În episoadele 33 și 34 din Lia - Soția soțului meu, Petru reușește să se elibereze, însă este nevoit să se lupte cu Laur. Gianni trage spre ei cu pistolul. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 33, „Vreau să te aud”, Nadia pornește o anchetă pentru a-l găsi pe Petru.

„Când strigi și nu ți se răspunde te cuprinde frica și apoi cauți și nu găsești niciun semn și începi să crezi că ai rămas singură și nu te gândești decât la ce e mai rău posibil.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. „Ți-a fost dor de mine?”

Petru se trezește în ascunzătoarea lui Gianni. Laur îl supraceghează.

„Ți-a fost dor de mine?” îl întreabă Gianni.

„Pot să-i dau una?” îl întreabă Laur.

„Nu, vreau să vorbesc cu el”, răspunde Gianni.

„Dă-i, mă, nu d-asta m-ai adus aici?” intervine Petru.

„Te-am adus aici ca să mori”, îi spune Gianni. „Metaforic vorbind ăsta e locul în care m-ai omorât tu pe mine. (...) Aici te-am făcut eu om.”

„Asta meritai. Și-aș face-o din nou. Locul tău e la pușcărie”, spune Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Lia apelează la ajutorul Poliției pentru a-l găsi pe Petru

Nadia ajunge acasă la Lia. Tânăra este îngrijorată pentru Petru.

„Am sunat la toate spitalele și nu-i acolo. M-au crezut toți nebună”, spune Lia. „Sunt sigură că Gianni a fost.”

Dana încearcă să o liniștească, însă tânăra crede că ea este de vină.

„Dacă rămâneam în Italia, poate acum Petru era în siguranță”, spune ea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Pavel o minte pe Ada

„N-am chef de jocurile tale. Nu-mi arde. Ce vrei?” îl întâmpină Ada pe Pavel.

„Voiam să-mi cer scuze pentru aseară”, spune bărbatul. „Ioan a avut febră și a trebuit să am grijă de el.”

„Poate a avut și maică-sa febră și ai avut grijă și de ea, nu?” spune femeia.

„Eu chiar țin la tine, dar trebuie să am grijă și de copilul meu”, adaugă Pavel.

„Nu-mi plac complicațiile”, susține Ada.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Alice află că Petru a dispărut

„A fost mai bine decât mă așteptam”, concluzionează Otilia în legătură cu seara petrecută alături de Răzvan. „Acum pot să mă mut la el.”

„M-a sunat Lia. Petru n-a ajuns aseară la cină”, îi anunță Ema.

„S-au certat?” întreabă Alice.

„Lia a sunat la Poliție. (...) Crede că Gianni i-a făcut ceva”, îi lămurește tânăra.

„Nu! Nebunul ăla-i în libertate și are toate motivele să-i facă rău lui Petru”, spune Alice. „Ce se întâmplă cu mine dacă pățește Petru ceva?! Eu ce fac?!”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Tavi află planul lui Gianni

Tavi ajunge unde este ținut Petru și îl întreabă pe Gianni ce are de gând să facă.

„Aștept s-o găsesc pe Lia, după care îl omor în fața ei!” răspunde acesta.

„Las-o pe Lia în pace”, intervine Petru.

„Treaba asta ne privește pe toți trei”, îi spune Gianni.

„Ce vrei ca s-o lași în pace?” îl întreabă Petru.

„Dar tu ce vrei ca s-o lași în pace?” îl întreab și Gianni. „Vezi, n-avem nimic să ne oferim. Ești un om fără onoare. (...) Cât crezi c-o să dureze ca s-o trădezi pe Lia?!”

Petru îi cere lu Tavi să îl elibereze.

„Nu pot să te încurc. Nu vreau să am de-a face cu Gianni”, îi spune el.

„Pot să te scap de Gianni dacă-mi dai drumul”, îl asigură Petru.

„Ai grijă ce spui”, îl avertizează Tavi.

Laur îi întrerupe.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. „Sunt fiica ta”

Lia îi cere ajutorul Carlei, care îl sună pe Gianni. Însă bărbatul este deja în casă.

„Ce i-ai făcut lui Petru?” îl întreabă Lia. „Unde e?”

„Nu știu despre ce vorbești”, răspunde el.

„Tată, te rog!” intervine Carla.

„Chem Poliția”, spune Lia. „Zi-mi ce fac, că fac orice!”

„Eu am venit să vorbesc cu fiica mea”, spune Gianni.

„Uită-te-n ochii mei și jură-mi”, îi cere Lia.

„În calitate de ce?” întreabă el.

„Sunt fiica ta”, spune Lia.

„Cum poți să fii fiica mea, dacă eu nu sunt tatăl tău?” o întreabă bărbatul. „Eu ți-am oferit familia mea și tu l-ai ales pe Petru. El e familia ta. Bucură-te de el.”

„Te rog”, îl imploră tânăra.

„Dacă tata-i vinovat, jur c-o să aflu”, îi spune Carla.

Lia apelează la Nadia.

„E vina mea. L-am respins și acum se răzbună”, plânge Lia.

Când se întoarce Lia acasă o găsește pe Alice așteptând-o. Tânpra vrea să afle ce știe de Petru,

„Sper să fie întreg”, plânge Alice.

Între timp, Nadia găsește mașina lui Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Fabian este arestat

Gabi și-a făcut cont pe o aplicație de întâlnire. Aceasta îi cere ajutorul Emei, deoarece este copleșită de mesajele primite.

Ema îi spune că Petru a dispărut și îi cere ceva de băut. Ajunge și Fabian, care este căutat de Poliție.

„A condus mașina lui Petru Vornicu”, le spune Nadia.

Tânărul susține că este o greșeală.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Carla îi cere ajutorul lui Tavi

„Unde-l ține?” îl întreabă Carla pe unchiul său. „Lia e distrusă.”

„Lia și-a făcut-o cu mâna ei”, susține Tavi.

„Ești de acord cu ce se întâmplă?” întreabă tânăra.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Pavel află de dispariția lui Petru

„Poate că e o greșeală să-ți cer ție asta, dar sunt disperat. Voiam să te rog să vorbești cu Ada, că m-am certat cu ea, s-a supărat tare că n-am ajuns la cina aia”, îi cere Pavel Danei.

„Ce surpriză”, spune Dana. „S-o mint pentru tine.”

„Nu, să mă ajuți”, susține bărbatul.

„Țara arde și tu ești cu gagicile”, îi replică Dana.

Dana îi spune despre situația lui Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Alice merge la Lia

„Trebuie să-ți dau ție raportul ce fac?” îl întreabă Alice pe Răzvan, care a sunat-o în timp ce era la Lia.

„Îl iubești?” o întreabă Lia.

„Tu ce crezi?!” răspunde Alice.

„E un om bun”, spune Lia.

„Și ce mă interesează pe mine asta?! O să mă plictisesc de moarte cu el”, susține Alice. „Dar măcar mă iubește. Poate-mi face și mie bine să simt cum e să fiu iubită de cineva.”

Nadia o anunță pe Lia că a găsit mașina lui Petru.

Andi vine să o ia acasă pe Alice: „Știam că o să fii aici.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Gianni se întoarce la Petru

„Stai liniștit că moare de dorul tău. Eu doar urmăresc spectacolul”, îi spune bărbatul. „Nu vorbi așa, sunt totuși socrul tău. Sunt familia ta. Sunt familia ta de când aveai 16 ani. (...) Cine ești tu să mă judeci pe mine?!”

Gianni îl lovește, însă Petru ripostează, eliberându-și mâinile. Cei doi se luptă. Laur îl amenință cu pistolul pe Petru.

„Sunt sigură că tata i-a făcut ceva”, îi spune Carla Liei. „Am vorbit cu Tavi.”

Între timp, Fabian o conduce pe Nadia la locul unde a găsit mașina lui Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Elena se întâlnește cu Gianni

„Știu că Petru e dispărut”, îi spune Elena lui Gianni. „Te rog, dă-i drumul. (...) Gândește-te la Lia, e fata ta.”

„Mi-e dor de noi”, spune Gianni.

„Nu mai există noi doi”, îi spune femeia.

„Păcat”, răspunde el.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 33, din 2 mai 2024. Gianni aruncă vina pe Tavi

Laur îl leagă din nou pe Petru.

Între timp, Gianni merge acasă la Lia.

„Spune-mi ce vrei. Ce vrei ca să-i dai drumul lui Petru”, îi cere tânăra.

„Hai cu mine”, îi cere el.

În episodul 34, „Încă un pas”, Lia ajunge în locul în care era ținut Petru, însă găsește doar o baltă de sânge.

„Ce-ai fi dispusă să faci pentru ce pe care-l iubești? (...) Chiar ai face orice pentru el?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 34, din 2 mai 2024. Lia acceptă să plece cu Gianni

Lia merge cu Gianni pentru a-l vedea pe Petru.

„Măcar spune-mi dacă e bine”, îi cere tânăra. „Dacă nu-mi spui ceva, cobor din mers.”

Gianni îi spune Liei că Tavi l-a răpit pe Petru: „Simțeam că-mi ascunde ceva.”

„De ce l-a răpit Tavi?” întreabă ea.

„Ca să dea vina pe mine”, susține bărbatul.

„Ce faceți aici?” îi surprinde Carla.

Lia îi spune că Tavi l-a răpit pe Petru, însă Carla nu-l crede pe Gianni.

„Unchiul nu i-ar face rău. Ce motive ar avea?” spune Carla.

„Tavi își dorea să fie capul familiei de mult timp”, spune Gianni.

„Îl căutați pe șefu'?” intervine Rusu.

„Eu sunt șeful”, spune Gianni.

„Tavi”, rectifică Rusu.

„Știi ceva de Petru?” îl întreabă Lia.

„Nu știu nimic”, răspunde el.

„Probabil că-l ține în altă parte”, spune Gianni.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 34, din 2 mai 2024. „Trebuie să fii tare”

„Ai șansa să-ți refaci viața, să scapi de boala asta”, îi spune Otilia fiicei sale.

„Să nu-l mai iubesc pe Petru?” întreabă Alice.

„Da, iar eu o să te ajută să pleci de aici”, continuă femeia.

„Nu pot să mă gândesc la asta acum”, susține tânăra.

„Petru o să fie bine. Petru o să vină acasă”, o liniștește Otilia. „Se va întoarce la Lia.”

„Știu, mama, nu sunt nebună”, spune Alice.

„Și mie mi-e frică. Și a aflat și copilul ăsta și mă întreabă (...) Abia mă abțin să nu plâng”, se descarcă Otilia.

„Tu trebuie să fii tare”, spune Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 34, din 2 mai 2024. „N-am decât o nepoată”

„Unde e Gianni?” îl întreabă Tavi pe Laur.

„Nu știu, lasă că vine el”, răspunde Laur.

Tavi rămâne singur cu Petru.

„Ție ce-ți iese la chestia asta?” îș întreabă Petru. „De Lia nu ți-e milă? E nepoata ta.”

„Eu n-am decât o nepoată. Pe Carla”, îl amenință Tavi cu pistolul. „Pentru Lia nu simt nimic.”

„Ce-a zis Gianni să facă cu ăsta?” îl întreabă Tavi pe Laur.

„Să-l omoare”, răspunde el.

„Și ce mai așteaptă?” spune Tavi.

„Habar n-am. Nu știi cum e Gianni, îi place spectacolul”, susține Laur.

Gianni se întoarce, iar Tavi vrea să afle planul vărului său.

Tavi primește mesaj de la Carla, care îi spune că Gianni îl acuză pe el de dispariția lui Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 34, din 2 mai 2024. Sia discută cu Pavel

Sia îl surprinde pe Pavel când vrea să bea.

„Îmi pare rău, n-ar fi trebuit să țip la tine”, spune ea. „Când a venit Nae la bar, am țipat și la el. Nu știam că e alcoolic și l-am forțat să bea.”

„Mi-a spus Ema”, spune Pavel.

„De-asta mă urăște. Crede că din cauza mea a murit”, completează Sia.

„Nu e vina ta”, o consolează Pavel. „Nu vreau să pierd tot ce-am construit până acum.”

„Să știi că am văzut mulți alcoolici la viața mea și tu nu te afli printre ei”, îi spune sora lui.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 34, din 2 mai 2024. Alice petrece timp cu Robi

„Nu pleca”, îi cere Robi mamei sale.

„Trebuie s-o sun pe Lia”, îi spune ea.

„Dar ție nu-ți place de Lia”, spune copilul.

„Da, așa e, dar uneori trebuie să trecem peste”, îi răspunde Alice.

„Gianni a venit aici și mi-a spus că Tavi l-ar fi răpit, dar n-avem nici o dovadă”, îi spune Lia. „I-am spus Nadiei și ea a spus că o să-l pună sub urmărire.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 34, din 2 mai 2024. Petru vrea să-l întoarcă pe Gianni împotriva lui Tavi

Gianni îi aduce de mâncare lui Petru: „Vreau să te omor, dar nu prin înfometare.”

Bărbatul întreabă de Tavi.

„Poate te-a dat în gât”, spune Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 34, din 2 mai 2024. „O să mă omoare Gianni pentru asta”

Tavi o așteaptă pe Carla: „Dacă ai cel mai mic dubiu, mă jignești. (...) Îți jur, nu l-am răpit eu pe Petru.”

„Și atunci cine?” întreabă Lia.

„Nu știu”, spune Tavi.

„Ți-e frică de el”, spune Lia.

„E familia mea”, spune Tavi. „O să mă omoare Gianni pentru asta.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 34, din 2 mai 2024. Sia se desparte de Sorin

„Nu vreau să mă acuzi că sunt egoist și că nu-mi pasă, dar eu vreau să înțeleg ce e între noi”, spune Sorin.

„Nu se întâmplă nimic pentru că nu e nimic între noi”, răspunde Sia. „Îmi ești simpatic, dar noi nu ne potrivim, suntem prea diferiți.”

„Dar eu te iubesc”, spune Sorin.

„Nu. Tu ești atras de mine pentru că sunt diferită de toate fetele cu care te-ai mai întâlnit”, rectifică ea. „Nu mă iubești pe mine. O iubești pe Ema. (...) E mai bine să mă dau eu la o parte.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 34, din 2 mai 2024. Gianni trage înspre Petru și Laur care se luptă

„Stai cu ochii pe el”, îi cere Gianni lui Laur.

Petru se ridică și se luptă cu Laur. Gianni se întoarce, ia pistolul și trage.

Între timp, Nadia este acasă la Otilia și le spune că nu niciun indiciu și că au găsit doar urme de sânge în locul în care era ținut Petru.

Episodul se termină când Carla și Lia ajung acolo și descoperă balta de sânge.

