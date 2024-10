Diana Munteanu

Cele mai frumoase dorințe sunt…cele care se îndeplinesc, iar ca să ne asigurăm că de Black Friday prinzi toate ofertele pe care ți le dorești, i-am întrebat pe prietenii noștri de la eMAG cum ne pregătim pentru ziua cu cele mai multe oferte, iar totul este cât se poate de simplu: 1. Instalezi aplicatia si activezi notificarile ca să afli primul de oferte și să primești alertă când începe Black Friday 2. Te abonezi la newsletter si cele mai tari oferte ajung in inbox-ul tau 3. Salvează cardul și lockerul favorit ca să poți plasa ușor și rapid comanda 4. Verifică din timp pe eMAG ce opțiuni de rate ai disponibile si plateste in pana la 40 de rate fara dobanda 5. Activeaza Genius la doar 69 lei si primesti 150 lei in vouchere pentru cumparaturi in eMAG+ voucher surpriza,si ai si 12 luni livrare gratuita si oferte exclusive saptamanal in 4 aplicatii: eMAG, Tazz, Fashion Days si Freshful. 6. Adaugă la favorite produsele preferate ca de Black Friday să le muți rapid direct în cos De Black Friday este bine să profiți de fiecare avantaj! Doar așa o să fii primul la oferte si dorinte indeplinite.

Joi, 31.10.2024, 18:00