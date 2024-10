Unde vor locui Iancu Sterp și soția lui, Denisa, după nuntă. Ce decizie au luat cei doi: „Mama Geta nu are cum să rămână singură”

Iancu Sterp și soția lui, Denisa, au luat o decizie foarte importantă după nuntă. Aceștia s-au hotărât dacă își doresc să locuiască singuri sau cu mama Geta.

Iancu Sterp și aleasa inimii sale, Denisa, au devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu duminică, 27 octombrie 2024. La o săptămână de la cununia civilă, cei doi au pășit în fața altarului pentru a-și uni destinele.

Tinerii au scos din buzunar o sumă impresionantă de bani pentru nunta lor. Evenimentul a avut loc într-o locație de vis, unde decorațiunile au fascinat invitații. Mai mult, aceștia au avut la petrecere un joc spectaculos de artificii.

Meniul a fost unul pe măsura așteptărilor, iar tortul a luat prin surprindere pe toată lumea. De altfel, Iancu Sterp și Denisa au avut o mulțime de momente artistice la nuntă. Printre cei care au cântat la marele eveniment de numără și Adrian Minune.

Fiul cel mic al lui mama Geta și soția lui s-au distrat de minune, până la primele ore ale dimineții, alături de familie și prieteni. Un lucru este cert, petrecerea a fost organizată cu mare atenție de aceștia.

Unde vor locui Iancu Sterp și soția lui, Denisa, după nuntă

Iancu Sterp și soția lui, Denisa, au hotărât să își construiască propria lor casă, însă până atunci vor sta la mama Geta, dar și la părinții tinerei. Getuța Sterp, sora acestuia, a vorbit despre planurile pe care le are fratele său.

„Iancu o să stea și la mama, și la părinții Denisei, că sunt aici aproape. Pe unde-i prinde seara, până-și termină și ei casa. Și-au luat un loc de casă și vor să se apuce”, a dezvăluit fiica cea mică a mamei Geta pe TikTok, conform viva.ro.

Ce se va întâmpla cu mama Geta, după ce toți copiii ei s-au așezat la casele lor

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că mama Geta este foarte mândră de cei patru copii ai săi. De curând, toți copiii acesteia s-au așezat la casele lor, iar multe persoane și-au dorit să afla dacă va rămâne singură.

Getuța de decis să lămurească subiectul. Aceasta a dezvăluit că mama Geta nu o să rămână singură, deoarece Ileana Sterp a început să repare casa pe care a cumpărat-o chiar lângă cea în care a copilărit.

„Mama Geta nu are cum să rămână singură, pentru că noi n-o s-o lăsăm singură. Sora mea, Ileana, și-a luat și ea o casă chiar mai jos de casa mamei și vrea să facă o bucătărie, unde noi să facem plăcinte în viitor și tot felul. Avem planuri mari”, a mai declarat fiica cea mică a mamei Geta, conform sursei citate mai dus.

De asemenea, și Culiță Sterp este la doar un pas să își termine casa mult visată. Artistul și partenera lui, Daniela Iliescu, au muncit din greu pentru un loc pe care să-l numească „acasă”. Aceștia așteaptă cu nerăbdare să se mute în noua locuință alături de fiul lor, Milan.