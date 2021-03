Burlacul 19 martie 2021. Iulia Cazacu și Roxana Răpăilă au avut nevoie de intervenția medicilor. Ce s-a întâmplat la vila fetelor

Deși nu au aflat despre starea Iuliei, celelate concurente au vorbit despre cât de mult afectează aerul condiționat din camere. Acestea au aflat mai târziu și despre faptul că Iuliei Cazacu i s-a făcut rău, iar părerile au început să apară imediat.

"Cred că i s-a făcut puțin rău pentru ca am sărit toate pe ea. Nu mai are nicio aliată aici.", a spus Andreea Stoica.

Iulia Cazacu, hotărâtă să refuze trandafirul de la Andi Constantin

În ziua precedentă, Iulia Cazacu era mai hotărâtă ca niciodată să părăsească emisiunea din cauza disputelor care au apărut între concurente.

"Eu vreau să zic acum că vreau să ies din emisiunea asta. Au fost niște chestii care nu mi-au plăcut vizavi de fete, că au venit și mi-au sărit mie în cap, că l-am întrebat pe Andi dacă are iubită. Să râmână cine vrea în emisiunea asta, eu gata, am cam terminat-o! Sunt prea inteligentă pentru secolul ăsta, mă duce foarte tare capul și nu sunt aici pe post de marionetă. Se știe, clar! Nu am venit aici să intru în toate polemicile.", a mărturisit ea.

