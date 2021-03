Burlacul 12 martie 2021. Rodica Budurcă se retrage din emisiunea Burlacul. Motivul pentru care blonda pleacă acasă

Accidentul de mașină care părea inițial să nu aibă niciun fel de impact asupra stării ei de sănătate a fost ceva mai grav, necesitând ulterior investigații suplimentare. În acest sens, Rodica a fost nevoită să ia o decizie pe care nu și-o dorea!

“În urma evenimentului nefericit prin care am trecut, va trebui să mă retrag din traseul meu, din această emisiune. Nu-mi place decizia, dar i-a aprținut total medicului și atunci prefer să urmez întru totul ceea ce mi-a spus, ca să nu apară ulterior mai multe complicații”, a spus Rodica Budurcă.

Aceasta a ajuns chiar și la spital, dar din fericire, inițial, nu a avut răni grave, doar o contuzie ușoară, care nu a oprit-o să ajungă în fața lui Andi Constantin, dar se pare că nu mai poate continua.

Rodica a venit tocmai din Galați ca să îl cunoască pe Burlac, însă a ales să se întoarcă acasă din cauza problemelor de natură medicală.

Citește și: Femeie de afaceri și studentă la medicină, Rodica Budurcă este pregătită să-l cucerească pe Andi

Blondina împarte viața de medicină cu cea de afaceristă foarte bine și se mândrește deja cu o carieră de succes: "Am pus cariera pe primul loc pentru că nu am avut lângă mine o persoană căreia să îi dedic absolut tot timpul meu. Am început să muncesc de la 15 ani! Sunt o femeie independentă financiar și aș prefera să am un bărbat care are cel puțin aceleași venituri ca și mine", a declarant Rodica în prima ediție.

Urmărește emisiunea Burlacul aici: https://antenaplay.ro/burlacul-1. Vezi ce-ți place

Interacționezi Live cu Burlacul și îți spui părerea în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/