Burlacul, 13 mai 2021. Catrina a dezvăluit ce sentimente are pentru burlacul Andi Constantin, de fapt. Ce a recunoscut

Cincisprezece concurente au decis să accepte provocare și să lupte pentru a-l cuceri pe Andi Constantin, în sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, de la Antena 1. Totuși, timpul chiar este cel mai bun sfătuitor și, de-a lungul edițiilor, unele dintre tinere au fost eliminate din competiție.

În ediția trecută, chiar înainte de Ceremonia Trandafirului, din data de 6 mai 2021, Andi Constantin a profitat de un cocktail party pentru a discuta mai multe cu Melissa și cu Dominique. Conversațiile cu aceasta din urmă au demonstrat încă o data faptul că cei doi nu se potrivesc, motiv pentru care, la final, bruneta a părăsit sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, de la Antena 1.

Georgeta Catrina a recunoscut ce simte pentru Andi Constantin, în ediția 10 a show-ului „Burlacul”, de la Antena 1

Acesta a fost momentul în care celelalte concurente care luptă pentru inima burlacului Andi Constantin au înțeles faptul că Dominique încetase de ceva timp să mai lupte pentru inima celui pentru care, în urmă cu ceva timp, a refuzat să părăsească show-ul. Pentru celelalte concurente, orice eliminare poate însemna un motiv în plus de siguranță.

A doua zi, Kubra Taskiran a primit un bilet prin care este anunțată că va merge la date cu burlacul Andi Constantin și aceasta a primit ajutorul fetelor, pentru a se pregăti.

Catrina, stând de vorbă cu celelalte concurente de la emisiunea „Burlacul”

Am aflat că Alexandra Mucea nu crede că bruneta se potrivește cu burlacul. Intrarea Kubrei în sezonul 6 „Burlacul” nu a fost considerată un pericol pentru restul concurentelor, dar lucrurile s-au schimbat simțitor de mult atunci când tânăra a primit o invitație de-a merge singură la un date cu Andi Constantin.

În timp ce se relaxau stând la masa, fetele au remarcat imediat atitudinea schimbată a Catrinei și au dorit să afle ce se întâmplă.

„Două săptămâni e ceva. Să aștepți, să speri, să aștepți, să speri cinci ceremonii la rând (…). Am crezut că va rămâne Dominique și voi pleca eu pentru că de două ceremonii am rămas ultima. Nu știu cum să reacționez când văd așa. Mi-e frică, inima îmi bate foarte tare atunci când văd ultimul trandafir, eu și cealaltă fată. Pentru mine au fost prea multe semne, eu când l-am văzut am rămas fixată pe omul ăsta. Nu știu de ce, dar am fost fixate. Făceam diferență între ce am avut și el”, a mărturisit bruneta, în ediția 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, de la Antena 1.

Întrebată de ce crede că burlacul Andi Constantin face acest joc cu ea, Catrina a presupus că totul are legătură cu faptul că nu îi vine bine să-l vadă cu alte fete din competiție.

