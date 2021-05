Burlacul, 13 mai 2021. Ce fată a fost eliminată de Andi Constantin

Ceremonia Trandafirului a început cu numeroase emoții pentru cele opt concurente care au mai rămas în cursa pentru cucerirea inimii lui Andi Constantin.

În episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, tânărul la care aspiră opt femei superbe a fost nevoit să decidă ce concurentă este eliminată.

Ce fată a fost eliminată de la „Burlacul” în episodul 10 din data de 13 mai 2021

Surpriza a fost mare, fiindcă mult râvnitul burlac a ales să renunțe la o persoană care l-a impresionat în mod plăcut și alături de care a petrecut momente frumoase. Deși totul părea că merge ca la carte, Andi Constantin a eliminat-o din show, neoferindu-i astfel trandafirul.

„Vreau să știți că sentimentele nu sunt întotdeauna la fel, sunt diferite. Fiindcă și oamenii sunt diferiți. Bineînțeles că la baza unei relații trebuie să existe iubire. În seara asta aleg să nu păstrez lângă mine o persoană minunată, un om frumos”, a fost mesajul cu care a început Ceremonia Trandafirului.

Cu emoții uriașe, dar și cu o rază de speranță că drumul lor nu s-a încheiat încă, cele opt pretendente au așteptat să primească fiecare câte un trandafir. La finalul acestei ceremonii, una dintre concurente a fost eliminată din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”.

După eliminare, șapte concurente au rămas în competiția „Burlacul”

„Știu că nu aș avea sau nu am avea un viitor comun. Îmi este mai ușor în seara asta pentru că în fata respectivă nu am găsit un lucru vital mie și necesar relației noastre. Deși m-am înțeles bine cu toate fetele pe care le-am eliminat, atenția mea este pe ceea ce aș vrea să construiesc cu ele și nu doar pe faptul că ne înțelegem bine din punct de vedere uman. Nevoile mele într-o relație sunt mai importante decât această simpatie umană dață de o anumită persoană. Fata pe care urmează să o elimin este o persoană care provine dintr-un alt mediu și care are o altă mentalitate, este foarte deschisă și foarte autentică și asta mi-a plăcut foarte mult la ea. Dar indiferent cât de mult apreciez aceste calități la ea, nu pot trece cu vederea motivul pentru care am propus eliminarea. Într-o relație contează foarte mult și atracția fizică, nu aș putea să fiu ipocrit. Deși îmi este foarte dragă, nu există această atracție, această chimie și cred că, dacă am încerca să construim ceva, atunci nu ar fi pe baze solide. Nu cred că acea atracție se poate construi”, a dezvăluit Andi Constantin, la finalul Ceremoniei Trandafirului.

Astfel, burlacul a decis să o elimine pe Kubra Taskiran în episodul 10 din sezonul 6, difuzat pe 13 mai 2021, tânăra alături de care a avut parte de un date extrem de plăcut, dar care l-a făcut pe burlac să realizeze niște lucruri extrem de importante pentru el și relația cu tânăra exotică.

