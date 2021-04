Burlacul, 2 aprilie 2021. Angela Antocel a avut ocazia de a ieși la un single date cu Andi Constantin. Cum l-a surprins concurenta

Vestea că va avea un single date cu bărbatul pe care și-l dorește a venit ca o surpriză de proporții mari pentru Angela, care abia aștepta să petreacă mai mult timp cu Andi, doar ei doi. Nu a stat mult pe gânduri, a citit scrisoare și a fugit să se pregătească pentru unul dintre cele mai frumoase momente ale acestei emisiuni.

Nici bine nu a intrat în camera, iar prima care a aflat despre date-ul său cu Burlacul a fost sora sa, Malinka, care s-a bucurat foarte mult. Angela și-a ales cea mai provocatoare rochie din garderobă pentru a atrage toată atenția lui Andi.

Citește și: Simona Bălăceanu, mesaj cu subînțeles după ce a fost reticentă la sărutul cu Andi Burlacul. Ce a transmis frumoasa brunetă

"Îmi place ca bărbatul de lângă mine să știe că are lângă el o femeie frumoasă și sexy, dar nici vulgară, ci o lady. Eu am ales să fiu așa, să mă vadă exact așa cum sunt.", a mărturisit frumoasa roșcată în cadrul unui testimonial.

Angela Antocel și Andi Constantin, atingeri îndrăznețe și cuvinte cu conotații ascunse

Burlacul a rămas cu un gust amar după date-urile pe care le-a avut în această ediție, însă speră la unul reușit cu Angela, unde intențiile sale față de el să fie unele vizibile.

Cei doi s-au întâlnit într-o locație extrem de frumoasă, iar concurenta l-a lăsat cu gura căscată pe Andi atunci când și-a făcut apariția.

"Ai un zâmbet de îmi luminează ziua", a fost complimentul pe care Burlacul i l-a oferit imediat.

Un lucru este evident, chimia dintre cei doi și atracția fizică sunt vizibile, lucru pe care l-a observat și Andi.

Citește și: O petrecere răstoarnă complet situația la Burlacul, azi, de la 20.30, la Antena 1: ”A trebuit să aplic acest șoc!”

"Am avut tot felul de discuții, dar măcar m-a intrigat cu ceva. Chiar dacă o simt de la distanță ca nu are cele mai curate intenții, dar este sigură pe ea, știe ce vrea, e ok! Ea nu încearcă să mă cunoască, ea încearcă să mă seducă", a mai spus Burlacul în cadrul unui testimonial.

Angela s-a făcut rapid remarcată și plăcută. Aceasta a ținut neapărat să îi mărturisească că nu împarte niciun bărbat cu altcineva, deși se află în competiția asta cu sora sa.

Concurenta i-a dezvăluit intențiile sale, iar Andi a intrat în jocul său. Între cei doi au apărut atingeri îndrăznețe și cuvinte cu conotații ascunse.

"Este +18, nu pot să spun acum", a afirmat concurenta despre interesele lor comune.

Pe lângă declarațiile picante dintre cei doi, Angela a ținut neapărat să se apropie mai mult de bărbatul pe care și-l dorește. De asemenea, în drum spre vila de lux, concurenta i-a cerut voie lui Andi să pună mâna pe piciorul său. Aceasta a mai apelat și la alte gesturi tandre, care l-au impresionat și intrigat pe Burlac, printre care se numără și trecerea degetelor prin părul lui.

Despre sezonul 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1

Printre surprizele sezonului 6 se numără şi proiectul online "Burlacul - Destăinuiri", care apare în fiecare săptămână pe AntenaPlay, după difuzarea emisiunii de vineri seară, de la 20:30. În cel mai nou proiect digital, Andi Constantin face confesiuni despre toate momentele petrecute în cadrul edițiilor, cât și despre fetele care vor să îl cucerească. Fiecare episod va fi comentat împreună cu un invitat special, un prieten apropiat, care va descoperi alături de Andi cum a decurs procesul celei mai importante aventuri din viața lui.

După emisiune, Andi Constantin dezvăluie publicului cele mai interesante și importante detalii despre momentele petrecute alături de pretendentele la inima sa, chiar pe AntenaPlay.

Emisiunea „Burlacul” de la Antena 1 se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30, la Antena 1!

Vezi emisiunea integral aici: https://antenaplay.ro/burlacul-1. Vezi ce-ți place

Interacționezi Live cu Burlacul și îți spui părerea în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/