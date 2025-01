Cinci motive pentru care este bine să se citească Acatistul Sfantului Vasile. Credincioșii îl sărbătoresc pe 1 ianuarie 2025

Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare are loc în fiecare an pe 1 ianuarie, în prima zi a anului, fiind una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox. Este un prilej de rugăciune, reflecție și bucurie pentru toți creștinii, marcând începutul unui nou an sub protecția și binecuvântarea acestui mare sfânt.



Citirea Acatistului Sfântului Vasile cel Mare reprezintă o practică spirituală deosebit de importantă pentru mulți credincioși ortodocși. Această rugăciune aduce binecuvântări sufletești și este un mijloc prin care credincioșii își pot întări relația cu Dumnezeu. În continuare, îți prezentăm cinci motive pentru care este bine să citești Acatistul Sfântului Vasile, pe 1 ianuarie 2025. Cinci motive pentru care este bine să se citească Acatistul Sfantului Vasile pe 1 ianuarie 2025 Protecția, întărirea credinței, vindecarea și binecuvântarea familiei sunt doar câteva dintre darurile pe care le putem primi prin această rugăciune. Dacă îți dorești să simți puterea spirituală a acestei rugăciuni, dedică-ți câteva momente din zi pentru a te conecta cu Dumnezeu prin intermediul Sfântului Vasile cel Mare 1. Protecție împotriva răului Articolul continuă după reclamă Sfântul Vasile cel Mare este cunoscut ca un mare apărător al credinței și un luptător împotriva forțelor întunericului. Citirea acatistului său aduce protecție împotriva influențelor negative și a gândurilor rele. Prin intermediul acestei rugăciuni, credincioșii cer ajutorul sfântului pentru a depăși momentele dificile și pentru a-și păstra sufletul curat. 2. Întărirea credinței și a relației cu Dumnezeu Acatistul Sfântului Vasile ajută la întărirea credinței și a relației cu Dumnezeu. Prin citirea constantă a acestei rugăciuni, creștinul își amintește de importanța smereniei, a iubirii aproapelui și a încrederii în voia divină. Sfântul Vasile, ca model de viețuire creștină, inspiră credincioșii să rămână pe calea cea dreaptă. Citește și: Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile. Ce este bine să faci și să nu faci în prima zi a anului 2024 3. Sprijin în luarea deciziilor importante Mulți credincioși se roagă Sfântului Vasile pentru iluminare și înțelepciune atunci când trebuie să ia decizii dificile. Rugăciunile din acatist oferă pace sufletească și claritate mentală, ajutându-i pe cei care îl citesc să aleagă cu discernământ. 4. Vindecare sufletească și trupească Sfântul Vasile este considerat un mijlocitor puternic pentru vindecare, atât la nivel sufletesc, cât și la nivel trupeșc. Prin citirea acatistului, mulți credincioși au mărturisit că au simțit o alinare a suferințelor și o sporire a curajului în fața încercărilor vieții. Rugăciunea ne ajută să ne eliberăm de poverile sufletești și să ne găsim liniștea interioară. 5. Binecuvântarea casei și a familiei Citirea acatistului este un obicei care poate aduce binecuvântări asupra întregii familii. Rugăciunile către Sfântul Vasile atrag harul lui Dumnezeu asupra celor dragi, protejând casa și familia de pericolele nevăzute și sporind armonia dintre membrii acesteia. Rugăciunea Sântului Vasile Înaine de a citi acatistul Sfântului Vasile, prăznuit de credincioși în prima zi a fiecărui an, este imoprtant să se citească o rugăciune începătoare Slavă sfântului ce-a dus vestire

De dumnezeiască legiuire,

Lumii, spre creștină rânduire,

Sufletul să aibă mântuire. De-aceea te rog ca pe-un Părinte,

Sfinte Ierarh Vasile cel Mare,

Să ne faci cugetele smerite;

Pentru creștinească îndreptare! Preoțească binecuvântare

Ai pus în lumina Sfintei Treimi

Și rugă în moliftele tale,

Să dezrobești sufletul de patimi. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi,

Să ne mântuiască sufletele,

Curați să fim în lumea de apoi

Și mântuiți de păcate grele! Milostivire și-nțelepciune

Dăruiește sufletelor noastre,

Pentru îndreptare, fapte bune

Și-nfrânarea celor stricăcioase.

Amin! Acatistul Sfantului Vasile cel Mare. Citește-l azi, 1 ianuarie 2025, pentru un an nou cu protecție divină Condacul 1 Pe tine, trambita cea cu dumnezeiasca glasuire si cereasca albina, care din florile invataturilor ai adunat mierea cea facatoare de viata a dogmelor Treimii si o ai lasat Bisericii lui Hristos bogatie neimputinata, din care gustam noi toti, cu dulce cantare te laudam, cantand tie : Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Icosul 1 Cel ce prin curatia mintii tale cea asemenea cu ingerii te-ai ridicat la dumnezeiestile inaltimi si, strabatand printre cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care le-ai lasat Bisericii comoara nejefuita, Sfinte Vasile, primeste de la noi nevrednicii laudele acestea : Bucura-te, lauda cea stralucita a arhiereilor;

Bucura-te, dumnezeiescule invatator al dogmelor;

Bucura-te, urmatorul apostolilor cel credincios;

Bucura-te, stalpul Bisericii cel prealuminos;

Bucura-te, al Treimii aparatorule;

Bucura-te, de cele ceresti aratatorule;

Bucura-te, ocarmuitorul corabiei celei duhovnicesti;

Bucura-te, indreptatorul vredniciei arhieresti;

Bucura-te, luminatorul ceresc al preotiei;

Bucura-te, povatuitorul preaintelept al pustniciei;

Bucura-te, desteptatorul pacatosilor catre pocainta;

Bucura-te, mangaietorul celor ce adorm intru dreapta credinta;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 2 Al Pastorului pastorilor de aproape sluga facandu-te, Sfinte Vasile, ai imbogatit Biserica cu inteleptele tale invataturi; pentru care cantam lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 2 Ai fost, preasfinte parinte, totdeauna la inaltimile vredniciei arhieresti si intru adancul smereniei; pentru care noi minunadu-ne cantam tie : Bucura-te, cel ce te veselesti in Biserica biruitoare;

Bucura-te, cel ce de la Imparatul Hristos primesti binecuvantare;

Bucura-te, turn preainalt al privirilor ceresti;

Bucura-te, inteleptul talcuitor al celor teologicesti;

Bucura-te, magistrul stiintelor frumoase;

Bucura-te, ca ti-ai ales pe cele nemincinoase;

Bucura-te, cu serafimii liturghisitorule;

Bucura-te, cu heruvimii de Dumnezeu vazatorule;

Bucura-te, prietenul apostolilor;

Bucura-te, intaistatatorul arhiereilor;

Bucura-te, cu mucenicii impreuna-sezatorule;

Bucura-te, cu proorocii bine-vorbitorule;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 3 Pusu-te-a pe tine, Sfinte Vasile, Dumnezeu-Cuvantul, tarie buna Bisericii Sale, cel ce cu tunetul cuvintelor tale amutesti gurile ereticilor; iar noi credinciosii, bucurandu-ne, cantam lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 3 Impotrivindu-te, parinte, lui Iulian prea paganul imparat si marturisind Dumnezeirea lui Hristos, ai rusinat paganatatea lui, facandu-te mucenic de bunavoie; pentru care auzi de la noi : Bucura-te, sabie ascutita cu focul Duhului;

Bucura-te, marturisitor fara de frica al adevarului;

Bucura-te, propovaduire puternica a Treimii;

Bucura-te, luptator tare impotriva nedumnezeirii;

Bucura-te, predicator mare al Dumnezeirii;

Bucura-te, gura adanc-graitoare a Treimii;

Bucura-te, catre Sfinta Treime al credinciosilor mijlocitor;

Bucura-te, al Bisericii a toata lumea luminator;

Bucura-te, ca pe cei zgarciti, spre indurare i-ai plecat;

Bucura-te, cel ce pe popor de foame l-ai scapat;

Bucura-te, al iubirii de argint sagetatorule;

Bucura-te, la milostenie indemnatorule;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 4 Vazut-ai, mare ierarhe Vasile, pe Nascatoarea de Dumnezeu inconjurata de cetele ingeresti si poruncind mucenicului Mercurie sa nimiceasca pe paganul Iulian, vrajmasul Fiului sau; iar dupa ce te-ai incredintat ca ai fost ascultat, indata ai cantat lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 4 Pe Valent cel orbit cu eresul lui Arie, care tulbura Biserica lui Hristos, cu multa barbatie l-ai mustrat, preaintelepte parinte; pentru care te laudam pe tine, zicand : Bucura-te, ochiul Bisericii cel patrunzator;

Bucura-te, de pleava clevetirilor vanturator;

Bucura-te, al viei lui Hristos intelept lucratorule;

Bucura-te, al tainelor mare invatatorule;

Bucura-te, munte aspru al pocaintei;

Bucura-te, cetate nejefuita a credintei;

Bucura-te, privighetoarea Bisericii cea cu dulce glasuire;

Bucura-te, vulturul teologiei, cel cu inalta suire;

Bucura-te, al preotiei povatuitorule;

Bucura-te, al dascalilor invatatorule;

Bucura-te, mare invatator al fecioriei;

Bucura-te, gradina cea impodobita a curatiei;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 5 Venit-a la tine, Sfinte Ierarhe Vasile, femeia ce fusese nedreptatita de eparhul cetatii, cerand de la tine a-i face milocire; iar tu, infricosandu-l cu judecata lui Dumnezeu , l-ai plecat a-i face dreptate; de care ea, bucurandu-se, ti-a adus multumire, cantand lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 5 Urmator facandu-te Mantuitorului, preaintelepte parinte, te-ai aratat mare aparator celor nedreptatiti; pentru care zicem : Bucura-te, aparatorul vaduvelor;

Bucura-te, parintele saracilor;

Bucura-te, sprijinitorul celor nedreptatiti;

Bucura-te, bogatia celor lipsiti;

Bucura-te, cel ce pe imparatii cei fara de lege i-ai mustrat;

Bucura-te, ca pe eparhul spre mila l-ai plecat;

Bucura-te, cel ce cununa muceniceasca ai dorit;

Bucura-te, ca marturisitor a fi te-ai invrednicit;

Bucura-te, cel ce bogatie pierzatoare n-ai adunat;

Bucura-te, ca intru saracie lui Hristos ai urmat;

Bucura-te, asemenea lui Ilie ravnitor;

Bucura-te, ca Isaia mare glasuitor;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 6 Primit-ai, mare arhipastorule Vasile, putere de la Dumnezeu asupra diavolului, incat l-ai silit a trimite prin vazduh zapisul tanarului prin care se vanduse; de care minune spaimantandu-ne, cantam lui Dumnezeu, Celui ce te-a preamarit pe tine, cantare : Aliluia ! Icosul 6 Se ingrozesc multimile diavolilor numai auzind de numirea ta, parinte al parintilor Vasile; iar noi credinciosii cantand, aducem tie laudele acestea : Bucura-te, fulger care arzi pe duhurile satanei celei spurcate;

Bucura-te, tunetul care risipesti sfaturile cele necurate;

Bucura-te, cel ce cu armele duhului te-ai imbracat;

Bucura-te, ca prin acelea pe puterile cele potrivnice le-ai sfaramat;

Bucura-te, cel ce pe fiul imparatului l-ai vindecat;

Bucura-te, ca pe multi din adancul pacatului ai ridicat;

Bucura-te, ca pe cel lepros l-ai tamaduit;

Bucura-te, ca pe cei cu fapte bune prin Duhul i-ai cunoscut;

Bucura-te, ingerul cel pamantesc;

Bucura-te, omul cel ceresc;

Bucura-te, sare tainica a invataturii;

Bucura-te, luminat povatuitor al mantuirii;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 7 Descoperindu-i Dumnezeu viata ta cea plina de sfintenie, parinte Vasile, cuviosul Efrem in pustie vedea un stalp de foc care se inalta la cer si a auzit glas zicand : " In acest fel este Vasile ". De care minunandu-se, a cantat lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 7 Avut-ai, preasfinte parinte, inima ta din pruncie locas curat Sfantului Duh, prin care te-ai facut mare intre alesii lui Dumnezeu; pentru care cantam tie : Bucura-te, sfesnicul luminii celei neinserate;

Bucura-te, fantana scripturilor celor de Dumnezeu insuflate;

Bucura-te, porumbul Domnului cel cu aripi aurite;

Bucura-te, al teologului Grigorie prietene iubite;

Bucura-te, cu Gura de Aur intru Dumnezeu unire;

Bucura-te, cu amandoi a lor pecetluire;

Bucura-te, muza de credinta invatatoare;

Bucura-te, intelepciunea Bisericii trebuitoare;

Bucura-te, ca de intelepciunea ta s-au mirat imparatii;

Bucura-te, ca de frumoasa ta graire au amutit ereticii;

Bucura-te, rau de apele vietii revarsator;

Bucura-te, crin ca de mireasa impodobitor;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 8 Precum cand erai in viata aceasta aduceai jertfa cea fara de sange pentru pacatele poporului, asa acum, prealaludate ierarhe, stand langa scaunul Dumnezeirii, inalta ca o jertfa rugaciunile tale cele bine-primite pentru noi, care te laudam pe tine cantand lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 8 Stalp luminator ai fost pe pamant Bisericii lui Hristos, Vasile, si indrazneala ta catre Hristos o ai dovedit si dupa moarte; pentru care auzi-ne pe noi care zicem tie : Bucura-te, cu numele imparatiei numite;

Bucura-te, al Bisericii mare parinte;

Bucura-te, diamantul credintei cel nezdrobit;

Bucura-te, aparatorul dogmelor cel nebiruit;

Bucura-te, oglinda descoperirilor celor dumnezeiesti;

Bucura-te, paharul tainelor celor ceresti;

Bucura-te, cerb la izvorul nemuririi alergator;

Bucura-te, celor credinciosi catre aceea povatuitor;

Bucura-te, crinul arhiereilor cel cu dumnezeiasca mirosire;

Bucura-te, faclia cuvantatorilor de Dumnezeu cea cu cereasca stralucire;

Bucura-te, secera apostoleasca, de neghinele eresurilor taietoare;

Bucura-te, roua cereasea de arsita pacatelor racoritoare;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 9 Zis-ai, preaintelepte parinte, ca " filozofia cea adevarata este gandirea la moarte ". Da-ne deci noua cu rugaciunile tale cele bine-primite la Dumnezeu sa trecem fara primejdie prin portile mortii si, ajungand la viata cea fericita, sa cantam impreuna cu tine lui Dumnezeu cantare : Aliluia ! Icosul 9 Impodobit-ai, preaminunate, scaunul arhieriei cu intelepciunea ta preainalta si cu dumnezeiasca sfintenie; pentru care aducem tie laudele acestea : Bucura-te, ostasul cel ager al armelor celor duhovnicesti;

Bucura-te, slujitorule cu puterile cele ceresti;

Bucura-te, cel ce intru impodobirea Bisericii pe multi ai intrecut;

Bucura-te, ca vestirea ta la margini a strabatut;

Bucura-te, cel ce in norul privirilor ai intrat;

Bucura-te, ca teologului Ioan ai urmat;

Bucura-te, piatra cea scumpa a arhieriei;

Bucura-te, podoaba cea luminoasa a preotiei;

Bucura-te, noule David de la turmele pustnicilor chemat;

Bucura-te, ca prin usa oilor in staul ai intrat;

Bucura-te, cel ce turma la verdeata Scripturilor o ai pascut;

Bucura-te, ca a pastoriei icoana vie te-ai vazut;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 10 Venit-a la tine, parinte, femeia cea pacatoasa si dandu-ti hartia cea pecetluita in care erau scrise pacatele sale, pe care se rusina a le marturisi, tu degrab, alergand la rugaciune catre Dumnezeu, ai facut prin minune a se sterge pacatele ei. Pentru aceea noi, minunandu-ne de indrazneala ta cea mare catre Dumnezeu, cantam : Aliluia ! Icosul 10 Te-ai aratat lui Hristos, prealuminate parinte, zid nebiruit ridicat prin intelepciunea Lui la inaltime; pentru care cu laude ca si cu niste flori te incununeaza pe tine, zicand : Bucura-te, vioara Duhului cea dulce rasunatoare;

Bucura-te, albina. raiului cea de viata adunatoare;

Bucura-te, muza de cele ceresti cantatoare;

Bucura-te, gradina Scripturilor cea veselitoare;

Bucura-te, al doilea Moise care marea eresurilor despartesti;

Bucura-te, ca a trece prin aceasta pe noul Israel il povatuiesti;

Bucura-te, stalpul credintei cel de viata purtator;

Bucura-te, fagure de miere din izvorul cel incepator;

Bucura-te, hranitorui celor saraci de cunostinta;

Bucura-te, ajutatorul grabnic celor ce te cheama cu credinta;

Bucura-te, cel intai in treimea arhiereilor;

Bucura-te, ca impodobesti ceata pastorilor;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 11 Avut-ai Sfinte Parinte Vasile, semn minunat vazut de venirea Sfantului Duh, in sfintirea dumnezeiestilor Taine. Pentru aceasta, infruntand neluarea aminte a diaconului, ai facut a se desparti prin perdele altarul de adunarea credinciosilor; de care minunandu-ne cantam lui Dumnezeu Celui minunat intru sfintii Sai : Aliluia ! Icosul 11 Minune mare s-a vazut la trecerea ta din viata aceasta, bine-placutule al lui Dumnezeu Vasile, caci sculandu-te de pe patul mortii, ai botezat pe evreul Ioasaf cu toata casa lui; pentru care te laudam, zicand : Bucura-te, ca dupa a ta cerere, Dumnezeu a primit a-ti prelungi viata;

Bucura-te, ca ti s-a incredintat ca evreul sa dobandeasca credinta;

Bucura-te, cel ce comoara cea din Evanghelie ai aflat;

Bucura-te, ca pe aceasta prin ostenelile arhieresti o ai scapat;

Bucura-te, cerbul cel sprinten al muntilor ceresti;

Bucura-te, inger iubit al puterilor ingeresti;

Bucura-te, cela ce haina cea de nunta prin infranare ti-ai impodobit;

Bucura-te, ca vezi pe Acela pe care L-ai dorit;

Bucura-te, ca acum auzi cantarile ce nu se pot grai cu limbi omenesti;

Bucura-te, ca acum te desfatezi in cantari dumnezeiesti;

Bucura-te, spic ceresc cel cu insutita rodire;

Bucura-te, cel ce insetezi de a noastra mantuire;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 12 Prealuminate ierarhe Vasile, cauta cu milostivire din inaltimea muntilor ceresti spre noi care luptam cu multe necazuri in marea acestei vieti si, primind micile noastre laude, da-ne ajutor cu rugaciunile tale, ca, mantuindu-ne, sa ne invrednicim a canta impreuna cu tine lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 12 Aratandu-ti-Se Insusi Mantuitorul cu Sfantii Apostoli, vrednicule de laude parinte, te-a invatat lucrarea dumnezeiestii Liturghii, pe care o ai lasat Bisericii podoaba de mare cuviinta; pentru care, cu smerenie laudandu-te, zicem tie : Bucura-te, al altarului diamant nepretuit;

Bucura-te, al pastorului fluier aurit;

Bucura-te, cunoscatorul dogmelor si al canoanelor;

Bucura-te, luminatorul pastorilor si al soboarelor;

Bucura-te, smirna cea cu dumnezeisca mireasma a Liturghiei;

Bucura-te, vrednicia cea ingereasca a preotiei;

Bucura-te, a Bisericii faclie luminatoare;

Bucura-te, a celor lenesi trimbita desteptatoare;

Bucura-te, ca Pavel Bisericii luminator;

Bucura-te, ca Petru de ceresca imparatie descuietor;

Bucura-te, gura Cuvantului din cer tunatoare;

Bucura-te, vapaia Duhului de eretici mistuitoare;

Bucura-te, mare ierarhe Vasile ! Condacul 13 O, preaminunate parinte al parintilor, Sfinte Ierarhe Vasile, primind putina noastra cantare, precum Mantuitorul banii vaduvei, soleste pentru noi trecere fara primeidii in ceasul mortii, ca invrednicindu-ne a intra in camara dumnezeiestii imparatii, sa cantam cu tine impreuna cantare lui Dumnezeu: Aliluia ! (acest condac se zice de trei ori) Apoi se zice iarasi Icosul intai si Condacul intai. Citește și: Semnificația numelui Vasile. Ce trăsături de personalitate au cei care îl poartă Când și cum trebuie citite moliftele? Moliftele Sfântului Vasile cel Mare sunt rugăciuni puternice împotriva duhurilor rele, folosite pentru a ajuta persoanele care se confruntă cu încercări spirituale deosebite, precum influențe demonice, vrăji sau alte tulburări sufletești. Totuși, aceste rugăciuni sunt considerate de o mare solemnitate și trebuie citite doar în anumite condiții, sub îndrumarea unui preot. Iată detalii importante despre când și cum trebuie citite moliftele: De obicei, în ziua de 1 ianuarie, Moliftele Sfântului Vasile sunt citite în mod special în ziua de prăznuire a Sfântului Vasile cel Mare (1 ianuarie), deoarece aceasta este o zi dedicată cinstirii sfântului și rugăciunilor pentru protecție. Cu toate acestea, pot fi citite oricând atunci când o persoană sau o familie se confruntă cu influențe demonice, atacuri spirituale, tulburări sufletești sau trupești care par să depășească puterile obișnuite. Este important să ceri sfatul preotului înainte de a solicita citirea moliftelor. Acestea nu se citesc la cerere, fără discernământ, ci doar atunci când situația o impune și cu pregătirea necesară. Cum trebuie citite Moliftele Sfântului Vasile cel Mare? Moliftele nu pot fi citite de mireni (persoane laice) sau de persoane care nu au binecuvântare. Aceste rugăciuni au o mare încărcătură spirituală și necesită autoritatea și harul preotului. De obicei, moliftele se citesc în biserică sau într-un spațiu sfințit. Dacă este necesar, pot fi citite și în casa persoanei afectate, dar este important ca aceasta să fie pregătită spiritual și curățată de lucruri nepotrivite (obiecte care ar putea atrage influențe negative, cum ar fi talismane, vrăji, etc.). +1 Mai multe fotografii Persoanele implicate (inclusiv cei care solicită moliftele) ar trebui să se pregătească prin post, rugăciune și spovedanie. Acest lucru este esențial pentru a primi harul și protecția lui Dumnezeu.

