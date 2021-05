Burlacul, 27 mai 2021. Reacția Alexandrei după ce Ana a obținut un single date. Ce a dezvăluit Melissa despre sentimentele sale

Vestea unui single date a venit ca o surpriză plăcută pentru Ana Bene, dar nu și pentru celelalte pretendente la inima Burlacului. Se pare că scrisoarea trimisă de Andi a adus în casa fetelor mici tensiuni, mai ales din partea Alexandrei, care nu și-a mai putut stăpâni sentimentele.

Cum a reacționat Alexandra după ce Ana a obținut un single date

Starea de supărare a concurentei a fost observată rapid de colege sale, care au ținut neapărat să o întrebe dacă este bine, lucru care a făcut-o să se descarce emoțional.

"Da, am zis că sunt deranjată de unele lucruri. La fiecare date, Andi le duce pe fete într-un loc drăguț, frumos, iar eu mă duc la cafenea.", i-a răspuns Alexandra colegei sale, vizibil afectată de faptul că nu a mai avut un date cu Andi.

Alexandra i-a reproșat de foarte multe ori Burlacului faptul că ea nu a avut parte de un single date până acum, fapt care o deranjează extrem de mult.

"De o lună de când sunt aici, am fost doar la trei date-uri. (...) Pai și fetele care au plecat au avut parte de mai multe date-uri decât mine. Mâine este Ceremonia Trandafirului, normal că nu am garanția că o să mai fiu aici. Nu mă simt bine pentru faptul că nu am parte de niciun date. Și la group date ia-mă, măcar să știu că te-am văzut și am stat de vorbă cu tine.", a mai spus concurenta.

Starea de neliniște și frica ca va fi eliminată a pus stăpânire pe concurentă, lipsa unei întâlniri cu Andi reprezentând un motiv de temere și îngrijorare, mai ales pentru că Ceremonia Trandafirului este din ce în ce mai aproape.

"O să vină și timpul meu, păi când? Ceremonia e mâine, de unde știu eu că stau?", i-a spus ea Catrinei.

De asemenea, Alexandra nu și-a mai putut ține emoțiile în frâu și a izbucnit în lacrimi, chiar în cadrul unui testimonial. Dorința sa de a se întâlni cu Andi este una extrem de puternică, iar așteptarea este dușmanul său.

Ce a dezvăluit Melissa despre sentimentele sale

Starea de tensiune a cuprins-o și pe Melissa, care a s-a hotărât să împărtășească sentimentele sale pentru Andi.

"Nu știu ce simți, pentru că ne apropiem de final și toți suntem stresați. Nimeni nu știe ce o să se întâmple la final. Toate avem aceleași întrebări în minte.", i-a spus concurenta Catrinei.

În cadrul unui testimonali, Melissa a dezvăluit faptul că începe să aibă sentimente pentru Andi, iar emoțiile sunt din ce în care mai mari.

"Mi-e teamă că încep să mă îndrăgostesc. Suntem diferiți. Nu cred că vreau să aduc un bărbat în familia mea în acest mod. Mi-e teamă că aș greși, dacă m-aș îndrăgosti acum. De-asta sunt foarte speriată. Nu sunt îndrăgostită încă, dar îl plac mult.", a mai spus Melissa.

