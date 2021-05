Burlacul, 13 mai 2021. Catrina a primit o scrisoare de la Andi Constantin! Ce discuție tensionată a avut cu Ana Bene

Catrina este tânăra care a dezvăluit ce sentimente are cu adevărat pentru Andi Constantin, în episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, difuzat în 13 mai 2021.

Bruneta a așteptat două săptămâni un semn de la cel care i-a furat inima, dar se pare că acest lucru a întârziat să apară și în mintea tinerei au început să încolțească frământările, nesiguranța și poate chiar teama.

Dorind să petreacă iar timp alături de Andi Constantin, Catrina nu și-a pierdut speranța că ea o să fie următoarea care va merge la un date. Totuși, surpriza a fost mare atunci când Kubra a fost cea care a primit scrisoarea burlacului.

Întristată, aceasta nu și-a mai putut stăpâni supărarea și a făcut dezvăluiri neașteptate despre adevăratele sentimente pe care le are pentru Andi Constantin.

„Pentru mine au fost prea multe semne, eu când l-am văzut am rămas fixată pe omul ăsta. Nu știu de ce, dar am fost fixate. Făceam diferență între ce am avut și el”, a mărturisit bruneta, în ediția 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, de la Antena 1.