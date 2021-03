Burlacul 5 martie 2021. Cine sunt și cum arată concurentele care vor să-l cucerească pe Andi Constantin - FOTO

Eliza Prigoreanu

Eliza are 29 de ani și a terminat facultatea de Cibernetică și e pregătită pentru o relație serioasă alături de un bărbat matur, care să o iubească și să o respecte. Eliza s-a descris ca fiind o persoană care lucreză extrem de mult cu ea însăși. Aceasta pășește cu încredere în fața lui Andi și îi mărturisește acestiuia: "Chiar eram curioasă să văd cum arăți. Mi-am imaginat un tip arătos, înalt fix talia mea".

Aceasta i-a oferit lui Andi un inel și i-a mărturisit: "La sfârșit să-mi înapoiezi varianta lui îmbunătățită!". Andi a fost surprins și chiar a jubilat la cadouașul Elizei.

Bianca Bonef

Bianca, în vârstă de 20 de ani, este professional dominator și consideră că unii oameni o judecă pentru asta, astfel că uneori ezită să le spună. Cu toate acestea, bruneta din Galați își asumă job-ul pe care îl are și consideră că oricine poate face ceea ce își dorește.

Tânăra domnișoară a pășit extrem de încrezătoare în fața lui Andi și s-a dus țintă în fața acestuia. Bruneta i-a oferit un trofeu: "Îmi pare bine să te cunosc! Am un cadou pentru tine ce simbolizează faptul că mi-ar plăcea să descopăr în tine bărbatul, care poate avea rolul principal în filmul vieții mele".

Aceasta a apreciat extrem de mult că Andi i-a pupat mâna, însă nu a avut suficient timp să-și facă o impresie: "Momentul a fost destul de intens că imediat după ce am plecat eram la modul -Oare ce i-am zis?-", mai spune Bianca.

Andreea Stoica

Andreea vine din munții Retezat și e convinsă că orice Burlac ar fi fericit să trăiască alături de ea în micul său sătuc natal. Bărbatul ideal este pentru ea unul protector și tandru, în care poate avea încredere. Tânăra șatenă a pășit plină de energie și parcă fără pic de emoții în fața lui Andi și i-a oferit un cadou extrem de neașteptat: pălincă!

"Din câte am înțeles îți plac cadourile simple și ți-am adus ceva și pentru curaj, sunt convinsă că și tu ai emoții", spune Andreea.

Iulia Cazacu

Iulia este asistent manager și îndrăgostită de tatuaje. Mai mult decât atât, este dornică să-l cucerească pe Andi și să ajungă ea să fie femeia care va sta în drepata lui.

Aceasta i-a mărturisit Burlacului că era sigură că el ar putea fi cel la care toate femeile aspiră în sezonul 6: "Eram sigură, nu știu de ce! Sunt aici pentru a ne cunoaște. Sper să îți placă cadoul meu și să-l porți indiferent de ce va fi. Sper să-ți poarte noroc: este o brățară!", spune Iulia Cazacu, care a venit îmbrăcată într-o rochie roșie spectaculoasă.

Dominique Nuță

Dominique are 21 de ani, este din București își împarte timpul și pasiunea între cariera de model și cabinetul de avocatură.

"Cred că fizicul contează în proporție de 80% când vine vorba de o femeie. Pot spune că atitudinea mea este o calitate și o să fac tot posibilul să-i atrag atenția Burlacului. Aș vrea să mă observe dintre toate fetele", spune aceasta.

Aceasta a venit în fața lui Andi cu un cățeluș și speră să programeze o întâlnire pentru joacă și cu cățelul lui Andi.

Cristina Marcu

Cristina, în vârstă de 21 de ani, este o dansatoare premiată la concursuri internaționale și a venit cu multă încredere în fața lui Andi.

Burlacul a primit un dosar cu câteva imagini și informații despre pompe funebre: "Aici am viitoare afacere și vreau să fii în viitorul meu. Sunt pasionată de câțiva ani de așa ceva și vreau să pun în aplicare".

Andi i-a declarat că este surprins de cadoul său și se bucură să întâlnească pe cineva difert!

Loredana Ciocoi

Loredana, o organizatoare de evenimente în vârstă de 28 de ani, visează la propria nuntă încă din copilărie. Își dorește un bărbat credincios, care să se bucure de viață și să aibă împreună cinci copii.

"Eram atât de emoționată să nu cad, să nu mă fac de râs, încât nici nu m-am uitat prea bine la fața lui. Mi-am dat seama că nu-l cunosc, nu m-am uitat prea mult la televizor!", spune Loredana.

Ia oferit lui Andi o mapă cu afacerea sa pentru mirese și a fost impresionat de rochia ei "de prințese". Burlacul a rugat-o să facă o piruetă: "Doar dă-mi, te rog, voie să-ți admir această rochie superbă. Ești o prințesă", i-a spus Burlacul. Al doilea cadou primit de la Loredanei Ciocoi este o biblie: "Pentru că Dumnezeu e iubire, Dumnezeu e în noi și am considerat că e un cadou potrivit", spune Loredanei Ciocoi.

Larisa Munteanu a încercat să-l sărute pe Andi Constantin

Larisa, o tânără mămică a cărei frumusețe i-a adus 24 de ore de detenție în străinătate. Cu o rochie imperială i-a atras atenția Burlacului, dar și formele voluptoase l-au umit pe acesta.

“Ți-am citit scrisoarea și am văzut că ție îți plac fetele sincere și vreau să își dezvălui secretul meu. Eu am făcut închisoare, în Dubai, pentru că am fost prea sexi. Nu am făcut nimic rău”, i-a mărturisit Larisa.

Bruneta a spus că a simțit chimia între ea și Andi, motiv pentru care a vrut să-i facă o surpriză. Acesta s-a lăsat legat la ochi de către Larisa Munteanu, care a încercat să îl sărute, însă Andi și-a dat seama imediat de intențiile sale. A încercat de două ori, însă Andi nu s-a lăsat nici măcar o secundă!

“Am fost surprins, dar înțeleg că la un moment dat trebuie să faci ceva ca să ieși din tipar”, spune Burlacul.

Mai multe detalii în materialul video de mai jos:

Rodica Budurcă, accident înainte de a-l cunoaște pe Burlacul Andi

Rodica Budurcă vrea să-l cucerească pe Burlacul! Este tânără, are are propriul business, e studentă la medicină și e posesoarea unui trup de invidiat.

Rodica are 24 de ani și este studentă la Medicină, dar conduce deja și propria afacere, un salon de înfrumusețare. Deși foarte tânără, Rodica are deja o experiență de zece ani în muncă.

Blondina împarte viața de medicină cu cea de afaceristă foarte bine și se mândrește deja cu o carieră de succes, însă a avut parte și de un incident neașteptat chiar înainte de a-l întâlni pe Burlac: a făcut accident cu mașina!

“Am trecut prin coșmarul vieții mele și tot am ajuns. Cel mai crunt lucru care putea să se întâmple s-a întâmplat“, spune Rodica.

Aceasta a ajuns chiar și la spital, dar din fericire nu a avut răni grave, doar o contuzie ușoară, care nu a oprit-o să ajungă în fața lui Andi Constantin.

Mai multe imagini și detalii despre Rodica Budurcă în materialul video de mai jos: