Cum arată mama lui Sebastian Stan, femeia care „a părăsit România pentru o viață mai bună”. Este de o frumusețe aparte

Sebastian Stan a făcut declarații emoționate despre mama sa în cadrul ceremoniei Globurile de Aur 2025. Iată cum arată femeia care i-a dat viață!

Sebastian Stan a devenit starul momentului după ce a câștigat primul său premiu în cadrul ceremoniei Globurile de Aur 2025, iar curiozitățile despre viața actorului român au început să apară imediat.

În scurtul discurs de la decernarea premiului pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical la Globurile de Aur 2025, Sebastian Stan i-a mulțumit mamei sale, Georgeta Orlovschi, care a lăsat totul în urmă și a plecat împreună cu el din România pentru a-i oferi un viitor mai bun.

„Acest premiu este și pentru mama mea, care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și care a făcut totul pentru mine, și pentru tatăl meu vitreg, Tony, care a preluat responsabilitatea de a avea grijă de o mamă singură și de un copil deja mare. Vă mulțumesc pentru că ați fost un adevărat sprijin. Golden Globes vă iubesc! România te iubesc!”, a încheiat Sebastian Stan, în cadrul ceremoniei Globurile de Aur 2025.

Cine e și cum arată mama lui Sebastian Stan, actorul român care a primit Globul de Aur

Deși a plecat din orașul natal, Constanța, când avea doar opt ani, România ocupă un loc special în inima lui Sebastian Stan.

Mama actorului, Georgeta Orlovschi, profesoară de pian, a plecat din România după Revoluție, prima oprire fiind la Viena unde a locuit timp de trei ani. De acolo a plecat în Statele Unite ale Americii unde locuiește și acum.

Sebastian Stan și mama lui s-au mutat în Rockland County, New York, după ce femeia s-a recăsătorit cu Anthony Fruhauf, directorul școlii din Statele Unite la care învăța fiul ei, potrivit adevarul.ro.

În perioada liceului, Sebastian Stan a participat la numeroase producții teatrale școlare, printre care „Harvey”, „Cyrano de Bergerac” și „West Side Story”, descoperindu-și astfel pasiunea pentru actorie.

Ulterior, el a urmat cursurile Universității Rutgers, în cadrul Mason Gross School of the Arts, unde a avut ocazia să petreacă un an la Shakespeare's Globe Theatre din Londra, o experiență care i-a perfecționat talentul actoricesc. A absolvit în 2005, iar în 2002 a devenit cetățean american, mai notează sursa citată mai sus.

În trecut, Sebastian Stan a postat pe contul personal de Instagram mai multe imagini cu mama sa, din copilăria din România. Din fotografiile făcute publice, putem observa că Georgeta Orlovschi este o femeie superbă.

Aceasta este mereu alături de fiul ei, fiind una dintre cele mai importante persoane din viața actorului. Georgeta Orlovschi apare deseori alături de Sebastian Stan la evenimentele mondene, inclusiv la cele de la Hollywood, fiind un sprijin constant în viața și cariera acestuia.

De asemenea, actorul a menționat în interviuri și legătura specială pe care o avea cu bunica sa: „După ce a murit mamaia a fost greu pentru mine să mă întorc, pentru că știu că trebuia să merg la cimitir, să înfrunt situația”.

