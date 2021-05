Burlacul 6 mai 2021. Malinka Zina și Andi Constantin au avut primul single date. Cum a decurs întâlnirea lor

Cei doi s-au dat cu parapanta, spre încântarea Malinkăi Zina, care a mărturisit că-și dorea asta de multă vreme.

După experiența palpitantă, cei doi au luat micul dejun pe plajă și au stat de vorbă. Printre subiectele abordate s-a numărat și eliminarea Angelei.

Ce au discutat Malinka Zina și Andi Constantin despre eliminarea Angelei Antocel

”Trist, cum să fie... Am plâns iar. Am plâns prea mult aici. Nu mă așteptam la asta”, a zis Malinka atunci când Burlacul Andi a întrebat-o cum i s-a părut Ceremonia Trandafirului care a avut loc cu doar o zi înainte de primul lor single date.

Atunci, concurenta eliminată a fost chiar sora ei, Angela Antocel, cu care avea un pact în ceea ce-l privește pe bărbat. Cele două stabiliseră să se retragă dacă Burlacul își va manifesta interesul pentru una dintre surori. ”Am vrut să văd cum se raportează la plecarea Angelei”, a explicat Andi.

După ce i-a adresat întrebarea, bărbatul a căzut pe gânduri, astfel că Malinka a vrut să știe la ce se gândește.

”Mă gândeam că nu am mai văzut-o pe Angela într-un loc foarte bun pentru că se simțea așa... I-am zis ”dacă te pot ajuta cu ceva, spune-mi ca să rezolvăm”. Nu a putut să identifice și să spună ceva, i-am zis ”Hai să vorbim, sunt aici să te ajut. Nu am nicio problemă, spune-mi orice și vorbim”. Cred că am făcut un lucru bun pentru ea. Sper că o să vadă chestia asta.”, a afirmat Andi Constantin.

Malinka Zina, la un pas de accident vestimentar

După ce au mâncat și au stat de vorbă, Andi Constantin a afirmat că își dorește să facă un lucru pe care încă nu a apucat și anume să intre în apa mării.

A renunțat la lavalieră și Malinka l-a acompaniat, însă cei doi nu s-au așteptat ca valurile puternice să le pună probleme. Cum a intrat în apă, fata a fost nevoită să-și țină topul de la costumul de baie care i-a alunecat. Imediat, s-a ridicat și a pus mâna pentru a acoperi pielea lăsată la vedere.

