„Burlacul” Andi Constantin, poză emoționantă din copilărie! Ce detaliu au observat chiar și vedetele: „Ce să vezi?”

Romantic incurabil, inteligent și cu un fizic de adevărat atlet, pentru care a și primit numeroase premii la competiții sportive de profil, tânărul a acceptat provocarea de-a le cunoaște pe tinerele care intră în cursa de a-l cuceri.

Douăzeci și cinci de tinere vor face tot ce le stă în putință pentru a-i atrage atenția, în locații cu adevărat spectaculoase din România, dar și din Turcia.

Cine este Andi Constantin, protagonistul emisiunii „Burlacul”, sezonul 6, de la Antena 1

Andi Constantin a mai putut fi văzut în cadrul unor show-uri de succes din România și, de fiecare dată, acesta a reușit să câștige inimile a zeci de mii de doamne și domnișoare nu doar pentru modul în care arată, ci și pentru felul său romantic și misterios.

Multiplu campion la fitness, tânărul a dezvăluit faptul că acum simte că este cel mai potrivit moment pentru a porni în căutarea jumătății sale, acesta fiind și motivul pentru care a decis să fie protagonistul sezonului 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1.

„Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, a explicat Andi Constantin, extrem de sincer

Andi Constantin este Burlacul – În curând la Antena 1. Toată lumea îl știe, dar nimeni nu-l cunoaște cu adevărat.