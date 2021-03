Ce a postat Iulia Cazacu de la Burlacul pe internet după ce a fost eliminată de Andi Constantin

"Rămân cu gândul că mă despart de singurul prieten din competiție. Sunt recunoscător că am cunoscut-o, că am avut acea staisfacție și reușită că am reusit să am o legătură indiferent de natură, cu o personă. Îi doresc să-și întâlnească iubirea și să nu se chinuie să fie plăcută pentru aparențele ei, ci pur și simplu pentru felul ei de a fi.", a spus el.

Iulia Cazacu s-a apropiat și l-a îmbrățișat strând pe Andi Constantin, vreme de mai multe zeci de secunde, după care s-a retras.

Ce a postat Iulia Cazacu pe internet după eliminarea de la Burlacul sezon 6

Vizibil foarte interesată de Burlac, Iulia Cazacu a reușit să nu-și arate dezamăgirea că nu a primit Trandafirul salvator. Însă, pe rețelele de socializare, ea a publicat o imagine ce poate fi un mesaj cu subînțeles pentru Andi Constantin.

Citește și: Andi Constantin a vorbit despre date-ul cu Iulia Cazacu. Ce a spus Burlacul