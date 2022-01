Chef Sorin Bontea, înduioșat la filmările Chefi fără limite: „Toate animalele din Grecia îmi duc dorul”

Pe tot parcursul filmărilor Chefi fără limite, ce s-au desfășurat pe meleaguri grecești, chef Sorin Bontea a hrănit toate animalele care i-au ieșit în cale, de la pisici, câini sau porumbei.

Chef Bontea, înduioșat la filmările Chefi fără limite: „Toate animalele din Grecia îmi duc dorul”

”Cum le vedeam mă opream la ele. Iar dacă nu aveam ce să le dau de mâncare mă duceam să cumpăr semințe, pliculețe. Sunt convins că toate animalele din Grecia îmi duc dorul!”, a mărturisit Chef Sorin Bontea.

Dacă în bucătărie are o privire tăioasă, comentarii exigente și pare de neînduplecat, Sorin Bontea a mărturisit că are și o altă latură mai sensibilă, cea de iubitor de animale: ”Fiecare animal care mi-a ieșit în cale la filmări mi-a adus aminte de câinele nostru, Snoop. Este un beagle foarte simpatic, dar care nu stă locului o secundă. Și cred că tocmai din acest motiv îl și iubim atât de tare, ne umple de energie”, a mărturisit juratul.

„Chefi fără limite” începe în februarie, la Antena 1

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format de adventure - cooking show, primul din România.

Chefi fără limite, ce are premiera în februarie la Antena 1, este primul show TV din România care va combina într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile și aventura, oferindu-le telespectatorilor un spectacol gastronomic, asezonat cu destinații superbe și situații pline de suspans și adrenalină. Chefi fără limite va dezvălui telespectatorilor Antena 1 preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde.