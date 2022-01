Sorin Bontea, primele detalii despre concurenții și echipele de la Chefi fără limite! Ce a zis despre Scărlătescu și Dumitrescu

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu renunță la confortul din bucătăria Chefi la cuțite și aleg să își mute bătăliile culinare în Grecia, țara cu frumuseți infinite și arome ce au scris istorie în domeniul culinar.

Chefi fără limite este primul show TV din România care combină într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile și aventura le va oferi telespectatorilor un spectacol gastronomic, asezonat cu destinații elene superbe și situații pline de suspans și adrenalină. Practic, noul show aduce un format complet diferit față de emisiunea Chefi la cuțite, cu care publicul s-a obișnuit deja.

În pauza de filmare, Sorin Bontea a oferit un interviu pentru Antena 1 și a dezvăluit ce surprize aduce noul format de emisiune în care se va întrece cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Am putut afla detalii despere concurenți, despre echipe, dar și despre ce se întâmplă cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, la Chefi fără limite, de la Antena 1.

Într-un interviu plin de sinceritate, Sorin Bontea a dat detalii despre conflictul său cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și despre ce s-a întâmplat cu aceștia în Grecia, la filmările pentru emisiunea Chefi fără limite.

Citește și: Florin Dumitrescu a dezvăluit ce reguli sunt la Chefi fără limite. Prin ce etape trec concurenții și ce probe îi așteaptă

„Chefi fără limite! Asta înseamnă că nu avem nicio limită, ceea ce-mi place foarte mult. Vă dați seama? Deja au început reacțiile adverse, Cătălin deja are alergii, nu știm la ce, dar este foarte alergic! Îmi place să-l enervez pe Scărlătescu maxim! Emisiunea asta scoate ce e mai rău din noi, cred. În plus, am schimbat peisajul, am ieșit din zona noastră de confort, schimbăm insule, dintr-o parte în alta, schimbăm insule, se schimbă tradiția, fiecare insulă are ceva specific ei, într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, în alt loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou și trebuie să ne adaptăm la felurile de mâncare pe care le gătesc ei aici. Este ceva nou pentru noi, fiindcă nu mai găsim ingredientele atât de repede, trebuie să te lupți pentru fiecare. Pentru orice avantaj pe care îl vrei trebuie să te lupți și nu așa, doar din gătit, sunt cu totul alte probe, cu totul alte provocări, la care trebuie să faci față, trebuie să nu ai limite. Ne depășim și noi limitele, fiindcă nu stai într-un loc, te muți de colo-colo, condițiile de gătit sunt diferite, pe malul mării bate vântul, nu găsești cu ce vrei să gătești, trebuie să mergi să faci rost de ele! Este o provocare continuă, de când ne trezim de dimineață, nu numai pentur noi, și ci pentru echipă. Nu mai zic cum doarme și echipa! Totul este foarte mișto și te ține în priză. Adrenalină 100%!